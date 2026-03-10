自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》穎崴：股價飆新天價 族群連袂強漲

2026/03/10 10:30

穎崴董事長王嘉煌（記者洪友芳攝）穎崴董事長王嘉煌（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕測試介面廠、同時也是台股股后穎崴（6515）受惠AI強勁需求，今年營運看旺，今股價開高走高，盤中飆漲停，達5475元新天價，一舉上漲495元，截至10:20分，穎崴股價緊鎖漲停，成交量433張、漲停委買張數近100張。精測（6510）、旺矽（6223）、雍智（6683）同步強漲，旺矽、雍智連袂攀漲停。

穎崴2月份合併營收8.73億元，因春節假期緣故，月減1.51%、年減3.83%；累計今年前2月合併營收為17.59億元，較去年同期增加11.63%。穎崴表示，儘管2月工作天數減少，但在AI、HPC、ASIC等全球客戶對高階測試座及垂直探針卡需求依舊強勁，產能持續滿載，使2月營收仍維持在高檔。

為因應AI、HPC、ASIC等相關應用持續強勁需求及未來長期訂單動能，穎崴除了在高雄一廠、高雄二廠既有廠房擴產外，更於2月租賃仁武廠區，預計於3月底進機，4月逐步量產；董事會並於日前通過高雄仁武產業園區租地自建擴廠計畫案，預計於今年下半年動土。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財