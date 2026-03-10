焦點股》穎崴：股價飆新天價 族群連袂強漲

穎崴董事長王嘉煌（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕測試介面廠、同時也是台股股后穎崴（6515）受惠AI強勁需求，今年營運看旺，今股價開高走高，盤中飆漲停，達5475元新天價，一舉上漲495元，截至10:20分，穎崴股價緊鎖漲停，成交量433張、漲停委買張數近100張。精測（6510）、旺矽（6223）、雍智（6683）同步強漲，旺矽、雍智連袂攀漲停。

穎崴2月份合併營收8.73億元，因春節假期緣故，月減1.51%、年減3.83%；累計今年前2月合併營收為17.59億元，較去年同期增加11.63%。穎崴表示，儘管2月工作天數減少，但在AI、HPC、ASIC等全球客戶對高階測試座及垂直探針卡需求依舊強勁，產能持續滿載，使2月營收仍維持在高檔。

請繼續往下閱讀...

為因應AI、HPC、ASIC等相關應用持續強勁需求及未來長期訂單動能，穎崴除了在高雄一廠、高雄二廠既有廠房擴產外，更於2月租賃仁武廠區，預計於3月底進機，4月逐步量產；董事會並於日前通過高雄仁武產業園區租地自建擴廠計畫案，預計於今年下半年動土。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法