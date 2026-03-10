台灣人好會買！Costco財報點名台灣、列最強市場之一

Costco財務長米勒奇普在2026會計年度第2季Costco財報電話會議上點出，台灣是Costco在國際海外市場方面，營收成長最強勁的市場之一。資料照。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣人超愛美式賣場好市多（Costco）！Costco財務長米勒奇普（Gary Millerchip）在2026會計年度第2季Costco財報電話會議上點出，台灣是Costco在國際海外市場方面，營收成長最強勁的市場之一。與此同時，執行長瓦克里斯（Ron Vachris）也更新了Costco的擴展計劃，規劃在2026會計年度計劃新增28家倉儲式門市，其中一半多一點會在美國市場。

米勒奇普在財報電話會議上指出，以當地貨幣計算，排除匯率影響，在國際海外市場中，中國、台灣與韓國的營收成長最為強勁。而被問到擴張問題時，瓦克里斯表示，儘管國際市場相較於北美市場，擴張要達到成效需要稍長的時間，但公司對從 2027 年起國際市場的未來表現非常有信心，因為亞洲和歐洲市場的營運表現持續強勁。因此，Costco期待能有良好的成長與擴張。

請繼續往下閱讀...

米勒奇普補充表示，過去幾次財報電話會議中，有提到每年新增30家倉儲式門市，這是長期目標，Costco通常是以5到10年的長期展店規劃來評估。

米勒奇普進一步指出，從地區分布來看，未來新增門市的一半多一點，預計位於美國市場；而略少於一半則會設在其他海外市場。這裡的海外市場範圍包含墨西哥、加拿大、亞洲、歐洲、澳洲以及紐西蘭等地區。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法