興達電廠擬延役5部舊燃氣機組 陳其邁：台電應說明汙染如何減量

2026/03/10 10:48

興達電廠擬延役5部舊燃氣機組，陳其邁提醒台電應說明汙染如何減量。（記者王榮祥攝）興達電廠擬延役5部舊燃氣機組，陳其邁提醒台電應說明汙染如何減量。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕台電興達電廠今召開環評說明會，傳出將延役5部舊燃氣機組 !高雄市長陳其邁今表示，相關污染如何減量?如何減少對空品危害?台電應更詳細說明。

台電在環評書中指出，既有燃煤機組自2023年起陸續除役，原定於2026到2027年陸續除役的5部燃氣機組，為滿足未來需要，規劃延役至2033年後，但未註明除役時間點，引起環團疑慮。

陳其邁認為，這是屬於環評的說明會，高雄市政府也希望台電能夠說明、在整個區域供電跟整個台灣電力，及各縣市對於未來不管是發電也好、用電也好，各種不同情境的考量，來做全盤的規劃。

至於過去有關5部舊燃氣機組當時環評的承諾，有特別提到3部新機組蓋好商轉後，這5部機組除役的相關問題；市府希望在這次的環評說明會中，及未來在環境部這個環評審查裡，都必須能夠說明這3部新建機組因為延宕、而造成對環境負擔增加的部分，以及這相關污染如何減量？如何減少對於空品的危害?台電公司也應該做更詳細的說明。

