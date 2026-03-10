桃園市去年稅收出爐 受打房政策影響 土徵稅較前年減少17.6億元

受中央打房政策影響，房地產交易減緩，桃園市土地增值稅徵收數去年較前年減少17.6億元。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市去年稅收結果出爐為422.17億元，與前年稅收417.52億元相較增加4.65億元，但由於房屋稅2.0新制等打房措施，土地增值稅由前年的106.22億元減至去年的88.62億元，一口氣減少17.6億元，只是這些措施，導致房屋稅稅收由前年98.29億元增至去年115.89億元，增加17.6億元，一來一往剛好抵銷．而牌照稅、地價稅則是隨著房屋、車輛增加而自然成長，故與前年相較仍有些許成長，整體而言稅收情況持平。

地方稅務局長姚世昌說，土地增值稅隨土地交易徵收，受經濟景氣波動影響頗大，104年碰到台商回流，當年的土地增值稅收入高達131.45億元，如今中央銀行打房政策持續發威，而限貸令更讓投資客進入房市的資金縮水，也是導致土地增值稅ˇ大幅短徵的原因，去年土地增值稅僅收88.62億元，創下升格後新低，大約只有全盛時期的2/3。

至於去年房屋稅大幅增加原因，除了房屋稅2.0新制調升非自住住家用房屋稅率外，另桃園市113年不動產評價委員會決議重評後的地段率新舊屋一體適用，均自前年7月1日起施行，適用去年期開徵之房屋也影響頗大，例如，桃園區大興西路、中正路一代地段率達到1.8，老房子可能只有1.2倍，如今舊屋也要適用新地段率，房屋稅一口氣就要增加5成。

總計，去年各項稅收422.17億元，較預算數425.74億元僅短徵3.57億元，預算達成率99.16％。

