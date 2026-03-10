倉佑去年每股賺1.36元 擬配發現金股利1元

傳動系統製造大廠倉佑（1568）公布2025年全年合併營收為10.5億元，年增0.3％，因新台幣匯率升值影響業外損益，稅後淨利為1.4億元，每股盈餘1.36元。（取自倉佑官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕傳動系統製造大廠倉佑（1568）公布2025年第4季合併營收為2.6億元，年增8％，稅後淨利為0.5億元，年增78％，每股盈餘0.48元，年增80％。累計2025年全年合併營收為10.5億元，年增0.3％，毛利率達33％，較前一年度增加5個百分點，因新台幣匯率升值影響業外損益，稅後淨利為1.4億元，每股盈餘1.36元。

倉佑於董事會同步決議通過2025年擬配發每股現金股利1元，配發率達73.5％，以3月9日收盤價21元計算，現金殖利率約為4.8％。

倉佑表示，旗下燃油車相關產品需求仍保持穩健成長動能，來自美洲、歐洲及亞洲地區主要車用客戶的訂單需求持續增加，帶動傳動系統關鍵零組件出貨保持一定水準。公司亦持續推動產品多元化發展，目前包括電動巴士零組件、產業機械設備零組件及半導體設備零組件等多項新產品正處於打樣與驗證階段，未來隨著客戶測試進度推進並完成認證後，將有機會逐步導入量產，為公司後續營收成長挹注新動能。

展望2026年第一季，倉佑將持續深化車用傳動系統零組件核心技術優勢，同時積極拓展新能源車、產業機械與半導體設備等高附加價值領域。

此外，馬來西亞子公司廠房已順利取得CCC使用執照，目前正積極辦理相關設備進口與安裝作業，後續將依規劃推進產線建置與試產驗證，隨著東南亞產能逐步到位，未來將有助於強化公司全球供應鏈布局，並提升服務國際客戶的供貨彈性與交期效率。

