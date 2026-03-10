焦點股》飛捷：全年展望強勁 帶量衝漲停

工業電腦廠飛捷受惠於2月營收創近44個月新高，今日股價衝高。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠飛捷（6206）受惠於2月營收創近44個月新高，加上董事長林大成昨日透露今年整體營運「非常好」，預期全年營收可望維持兩位數成長，獲利亦有機會挑戰歷史新高，激勵今日股價開高走高，截至上午9時54分攻上漲停暫報102.5元，成交量約2200張。

飛捷總經理徐嘉宏昨日表示，目前訂單能見度約達1個季度，還有大客戶訂單已下到年底。供應商對於部分材料價格上漲的預期已延伸至2028年，但考量客戶資金壓力與產品週期，較不容易大幅拉長訂單周期，因此公司在接單時仍會確認實際專案需求，以避免出現過度下單與後續庫存風險。

面對記憶體與關鍵零組件價格波動，飛捷已透過提前備料方式穩定供應鏈。林大成說，目前記憶體等關鍵料件庫存約可支撐至今年第四季，公司會依照市場價格逐季調整報價，以降低逐月調價帶來的客戶摩擦，同時維持毛利結構穩定。不同料件庫存覆蓋期略有差異，其中部分DRAM可支撐至8月，部分SSD則較短，公司將透過滾動補貨與庫存管理機制維持供應穩定。

