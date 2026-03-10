焦點股》台光電：外資調高目標價 一馬當先

台光電今年營運可望再創新高。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板（CCL）龍頭台光電（2383）因高階CCL出貨大增，前2月合併營收年增高達50.2%，獲得投信法人連續6個交易日買進，美系外資出具最新報告，將台光電目標價大舉調高至3600元，今日隨著台股反彈近千點，台光電早盤率先攻上漲停，站上各均線，表現強勢。

截至9:40分左右，台光電亮燈漲停，漲停價2390元，成交量約1485張、漲停委買張數約80張。

請繼續往下閱讀...

台光電2月合併營收101.9億元，月減6.1%、年增45%，因AI伺服器訂單大增，高階CCL出貨比重提高，前2月合併營收210.5億元，年增50.2%，今年營運有望再創高，美系外資看好台光電2026至2027年來自M7等級以上高階CCL產品的營收占比，將由2025年約60%提升至70%、80%以上，2025至2027年期間的ASP（產品平均單價）年複合成長率預估將達20%以上，進一步推升整體營收表現，綜合產能擴張與售價提升的雙重動能，2025至2027年期間的營收年複合成長率可達約50%，加速獲利成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法