聯電股東會紀念品改系列 網友反應兩極

晶圓代工廠聯電（2303）股東會紀念品正式揭曉，今年股東會紀念品為「史努比口袋保溫瓶」。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕晶圓代工廠聯電（2303）股東會紀念品正式揭曉，今年將送出「史努比口袋保溫瓶」。消息一出，網友反應兩極，有網友表示「沒咖波不買了...」，也有網友稱「史努比很可愛啊 我要買」。

聯電近3年股東紀念品皆為咖波聯名商品，包括2023年的「UMC×咖波聯名限定愛地球碗組」、2024年的「UMC×咖波聯名限定永續隨行杯」，以及去年的「UMC×咖波聯名限定鋼珠筆套組」，由於兼具可愛與實用性，深受股民歡迎。今年聯電改與史努比系列合作，延續可愛療癒風格。

消息一出，引發PTT網友討論，許多網友對聯電改系列感到不滿，稱「還我咖波」、「沒咖波不買了...」、「沒咖波可以蛋雕了」、「沒咖波 散了散了 明天一根」、「留一張就是為了每年到咖波啊」、「沒咖波明天跌停」、「咖波終止連三拉三」等。

但也有網友表贊成，稱「史努比很可愛啊 我要買」、「我認識瘋史努比的真的是追到天涯海角」、「Snoopy 概念股!! 讚!!!」、「史努比派站出來！」等。

聯電預定今年5月27日召開股東常會，股票將於3月29日至5月27日停止過戶。依股務時程推算，投資人若想領取紀念品，最晚須於3月25日前買進聯電股票，才能列入股東名冊，取得領取資格。

