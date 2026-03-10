台海出事全球代價驚人！1文盤點世界「戰略咽喉」航道

海上運輸在全球貿易中扮演關鍵角色。示意圖。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，美伊衝突持續升級，也讓全球海上「戰略咽喉點」（maritime chokepoints）的地緣政治重要性再度受到關注。由於海上運輸佔全球貿易量約80%、貿易額約一半，外媒指出，除近期備受關注的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）之外，台灣海峽同樣被視為高風險咽喉要道，一旦出現封鎖，全球半導體供應鏈恐將遭受重大衝擊。

《朝鮮日報》報導指出，所謂咽喉點，是指地理上狹窄且受限的海域通道，卻承載著全球海運與物流的重要交通流量，可說是國際貿易的關鍵動脈。其中代表性的航道包括荷姆茲海峽、曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）與麻六甲海峽（Strait of Malacca）。

其中近期發生在荷姆茲海峽的封鎖危機，引發全球經濟高度警戒，也凸顯出這些海上咽喉點一旦受到干擾，往往與區域衝突有關，就可能對全球經濟造成如同被「掐住咽喉」般的衝擊。

報導指出，海上運輸在全球貿易中扮演關鍵角色，約占全球貿易量80%、貿易總值的一半，其中相當大一部分貨物流通需通過「戰略咽喉點」，例如往返亞洲與歐洲的船隻若經由蘇伊士運河航行，相較繞行非洲好望角，可縮短7000至9000公里航程，並節省最多兩週時間。然而部分關鍵航道如荷姆茲海峽幾乎沒有可行替代路線，使其戰略重要性更加凸顯。

除荷姆茲海峽之外，全球多個海上咽喉點也長期面臨區域衝突風險。曼德海峽是進入紅海並通往蘇伊士運河的重要門戶，但近年受葉門內戰與以哈衝突外溢影響，頻繁遭葉門胡塞武裝攻擊，航運安全備受衝擊。

根據評估，曼德海峽每年潛在貿易損失高達583億美元（約新台幣1.8兆元），居全球之首。儘管2023年10月以色列與哈瑪斯停火後航運一度回穩，但近期伊朗衝突升溫，也引發市場擔憂胡塞武裝可能再度發動報復性攻擊，部分船隻已開始改道航行。

此外，全球約25%海運貿易需經麻六甲海峽通過，然而其毗鄰的南海長期存在中國、越南、菲律賓等國的軍事與主權爭議，因此，一旦爆發衝突，恐衝擊東北亞能源供應，例如南韓與日本約80%能源進口須經由此航道，此外，東南亞工廠生產的資訊科技零組件也多經此路線運往東北亞組裝，一旦中斷，全球供應鏈恐出現嚴重混亂。

台灣海峽同樣被視為高風險戰略咽喉要道。台灣半導體出口占全球系統半導體供應約37%，若台海出現封鎖或衝突，全球晶片供應鏈恐遭重創。根據估計，若台灣海峽爆發衝突，全球經濟損失可能高達10.6兆美元（約新台幣336兆元）；對高度依賴該航道的南韓而言，約40%海運貨物需經過台灣海峽，最極端情況下可能導致其23% GDP 面臨蒸發風險。

由於石油、天然氣等能源資源，以及原材料、半導體與汽車等重要貨物高度集中經由這些航道運輸，一旦因事故或衝突遭到封鎖，全球供應鏈可能迅速陷入癱瘓，顯示全球經濟對這些航道依賴程度極高。

海運貿易期刊《Lloyd's List》在一份報告中指出，從地緣政治角度來看，航運產業「實際上已成為被武器化的產業」。

