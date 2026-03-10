台灣半導體地位曝光！「它們」都要靠護國神山

外媒指出，台灣掌握了半導體供應鏈的關鍵命脈。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓擁有三星（Samsung）、LG等，美國則有輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel） 和超微（AMD）等科技巨頭。但全球最大電腦晶片生產國卻是台灣，台灣掌握了半導體供應鏈的關鍵命脈，對全球科技產業舉足輕重。

《BGR》報導，台灣掌握全球半導體產業的核心地位，負責超過60%全球半導體營收，以及 90%以上先進晶片製造。這一優勢主要源自台積電（TSMC）的領導地位。台積電單憑一家公司，就為全球超過500家企業，提供超過1.2萬種產品，其中最重要的是作為電腦晶片基礎的邏輯晶圓。最新財報顯示，台積電2026年1月營收年增率達36.8%，持續高速成長。

台積電在台灣擁有11座晶圓廠（Fab），而地緣政治因素也促使公司拓展海外生產基地，包括美國亞利桑那州與日本熊本晶圓廠。儘管如此，台灣仍是全球半導體生產的核心，生產主要集中於台積電總部所在地的新竹及周邊地區。

台灣半導體產業始於1976年，當時當時美國RCA實驗室與台灣工業技術研究院（ITRI）簽署授權合約，雙方合作建立的台灣工廠，其積體電路生產良率達70%，遠高於當時美國RCA工廠的50%。

1985年，張忠謀應邀回台接任工研院（ITRI）院長，在行政院科技政委李國鼎推動下，他著手籌劃成立台灣第一家專業晶圓代工公司。台積電（TSMC）最終於1987年正式成立，得益於台灣穩固的半導體基礎與英特爾等知名客戶的參與，台積電得以迅速起步，奠定其在全球晶片產業的核心地位。

隨著全球對機器學習（Machine Learning, ML）的需求急速上升，人工智慧（AI）數據中心推高了電腦零組件價格，企業自然將目光投向世界最大的晶圓代工廠台積電。2024 年，北美市場貢獻了台積電70%的淨營收，而高效能運算元件（包括 AI 加速器）當年占公司總營收 51%。

台灣在全球半導體產業中佔據無可取代的地位。即便美國擁有矽谷與高通等科技巨頭，電腦晶片生產量仍落後於南韓、中國與台灣，排名全球第5。

值得注意的是，許多即使輝達總部在美國，但其GPU也在台灣生產，這凸顯台積電及其合作夥伴對全球科技供應鏈的深遠影響力。台灣不僅掌握核心製造技術，也在AI、半導體高效能運算領域對全球市場形成決定性影響。

