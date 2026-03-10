黃金狂瀉還沒完！專家全坦白說了

黃金週一（9日）下跌。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金週一（9日）下跌逾1%，主因是在中東衝突持續推升通膨的預期下，美元走升，打壓以美元計價的黃金。而本週將公布通膨數據，專家表示，若該數據表現強勁，聯準會（Fed）將陷入兩難境地，金價可能進一步下跌。

黃金現貨價下跌1.5%，報每盎司5091.62美元。

4月交割的黃金期貨下跌1.1%，報每盎司5103.70美元。

《路透》報導，Kitco Metals資深分析師威科夫（Jim Wyckoff）表示，戰爭不確定性引發的通膨擔憂和預期雖然正在壓制金價，但若衝突持續，也可能支撐避險需求、進而支撐金價。

油價週一一度飆升至逼近每桶120美元，美元走升，顯示投資人因擔憂中東戰爭長期化將嚴重擾亂能源供應、並拖累全球經濟成長，因而而爭相拋售資產。

對美元計價的黃金來說，美元走強代表對其他貨幣持有者而言更為昂貴。

以色列軍方宣稱已對伊朗中部發動襲擊，並打擊黎巴嫩首都貝魯特。這場戰爭實際上已讓荷姆茲海峽陷入癱瘓狀態，全球五分之一的石油和海運液化天然氣都經由該海峽運輸。

美國本週三將公布2月消費者價格指數（CPI），個人消費支出（PCE）物價指數則預定週五發布。

威科夫說：「若本週通膨數據表現強勁，聯準會將陷入兩難境地，金價可能進一步下跌。」

Fed下次決策會議預定3月17至18日舉行，市場普遍預期將維持利率不變。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌0.2%，報每盎司84.18美元。

現貨鉑金上漲1.1%，報每盎司2158.02美元。

現貨鈀金上漲2.4%，報每盎司1663.79美元。

