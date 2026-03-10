國際油價24小時內坐雲霄飛車！川普「一句話」狂飆又暴跌

美國與以色列對伊朗的戰事擾亂中東地區航運，該地區產油國陸續減產。圖為伊拉克祖拜爾油田（Zubair）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價於週二（10日）期貨電子盤交易時段下跌。儘管週一（9日）收盤觸及逾3年來最高水準，但美國總統川普在收盤後表示，中東戰爭可能很快結束，市場對全球石油供應長期中斷的憂慮因此緩解，油價隨之回落。

截至台灣時間週二早上8點18分，布蘭特原油期貨下跌6.51美元，跌幅6.6%，報每桶92.45美元；美國紐約西德州中級原油期貨下跌6.12美元，跌幅6.5%，報每桶88.65美元。

油價週一曾大幅飆升，一度突破每桶100美元關卡，盤中高點達到布蘭特原油每桶119.50美元、紐約期油每桶119.48美元，雙雙創下自2022年年中以來最高水準。大漲主因為沙烏地阿拉伯與其他產油國在美國與以色列對伊朗戰爭擴大的背景下削減供應，市場憂心全球石油供給可能出現重大中斷。

不過，在俄羅斯總統普廷與川普通話後，油價漲勢出現回落。克里姆林宮一名助理表示，普廷在通話中提出多項迅速結束伊朗戰爭的方案，市場對長期供應中斷的憂慮因而有所緩解。

川普週一接受CBS新聞專訪時表示，他認為對伊朗的戰爭「幾乎已經結束」，並指出華府目前的進展「遠遠領先」他先前預估的4至5週時間表。

對此，伊朗革命衛隊（IRGC）回應稱，戰爭何時結束將由他們決定。伊朗官方媒體週二引述革命衛隊發言人說法指出，若美國與以色列持續攻擊，德黑蘭將不允許「一公升石油」從該地區出口。

然而，這番強硬言論並未推升油價。市場同時受到另一項消息壓力：多名消息人士表示，川普政府正考慮放寬對俄羅斯的石油制裁，並可能釋放戰略原油儲備，作為一系列抑制全球油價飆升的政策選項之一。

IG市場分析師錫卡莫爾（Tony Sycamore）在報告中表示：「綜合過去24小時的發展來看，我預期原油價格仍將維持高度波動，短期內可能在約75美元至105美元之間大幅震盪。」

另一方面，隨著美國與以色列對伊朗的戰事擾亂中東地區航運，波斯灣產油國已開始減產。週末期間，伊拉克將其南部主要油田產量大幅削減70%，降至每日約130萬桶；科威特石油公司（Kuwait Petroleum Corporation）也開始減產，並宣布不可抗力。

此外，消息人士週一表示，沙烏地阿拉伯目前也已開始下調原油產量。

