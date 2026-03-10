中東局勢衝擊市場 這檔平衡型基金「收益優先」策略穩住績效

中東情勢緊張加劇各類資產波動，恐慌指數（VIX）來到去年四月關稅發布以來的高點。（示意圖，路透）

〔記者吳滋雅／台北報導〕中東情勢緊張加劇各類資產波動，恐慌指數（VIX）來到去年四月關稅發布以來的高點，此外美國就業市場轉弱，二月非農就業人口減少低於預期、失業率上升，上週美股創近一年最差單週表現，史坦普500指數、那斯達克、費城半導體三大指數今年來表現轉為虧損，相反地因油價高漲引發的通膨預期，帶動全球利率上行，債券資產相對抗跌。

美以對伊朗的軍事行動導致全球投資信心大亂，理財專家提醒，當市場短線急跌，最忌非理性低檔殺出，此時不妨停看聽，逢低優先布局有股有債的平衡型基金，不錯失劇烈震盪後反彈的機會。

現階段對於有意透過平衡型基金來穩定整體報酬表現的投資人來說，基金配置策略至關重要，基金達人認為，股債平衡型基金對資產配置的意義在於「分散再分散」，建議投資人依此加以篩選，

請繼續往下閱讀...

股債平衡基金同步涵蓋兩種資產的性質本來就有頗受市場觀迎，境外基金觀測站至今年一月底的最新統計，最愛國人喜愛的前三大境外股債平衡基金，國內投資人持有的資金都超過千億元大關。

進一步比較績效表現，今年來富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金以3.39%的報酬率名列第一，明顯領先其他兩檔基金，再放長至一年或兩年，也各以近12%及21%的漲幅居冠。

基金達人分析，相較之下，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金布局相對分散，未重押科技股等單一族群，得以掌握這一年來產業輪動的上升機會，此外加入多元策略，相同的產業或企業也採取布局普通股、混合資產及債券等交互運用，進一步提高分散性，此外也因部位中有適量的能源、原物料等，讓近期基金表現有撐。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金的配置邏輯，聚焦收益投資為主要原則，再進一步精選股利股與收益型資產，靈活調合混合型資產，積極提升收益率。

銀行財富管理中心觀察，這檔基金在產業布局多樣且大致均衡，不易因單一類股暴漲暴跌而有過大的起伏，穩健的表現更符合高資產客戶的理財需求，加以該基金近半來年化配息平均保有8%以上的水準，同時美元之外，亦有日幣、澳幣與南非幣等多樣化幣別選擇，有利客戶進行資金規劃、貨幣分散，始終維持一定的投資熱度。

理財專家不忘再次提醒，先前包括科技股在內的股票飆高，居高股價必定容易因一時的風吹草動而有較大幅度的波動，再者中東戰火導致攸關原油運輸的荷莫茲海峽幾近癱瘓，油價短線急漲突破100美元，通膨疑慮再起，當前資訊紛雜，布局尤須審慎，以優質選股擇債取代恐慌出場。

國人投資逾千億之境外平衡型基金績效

基金/績效% 今年來 一年 兩年 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 美元A（Mdis）股 3.39 11.82 20.57 安聯收益成長基金 AT 累積 （美元） -0.65 10.77 16.92 摩根多重收益基金 A股（每季派息） 1.30 9.12 15.04

資料來源：境外基金觀測站，截至2026/1月底之國人持有規模前五大境外平衡型基金。理柏資訊，原幣績效截至2026/3/8。製表：記者吳滋雅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法