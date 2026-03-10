中國強勁出口引發全球警惕 基層勞工苦不堪言

中國去年貿易逆差創新高，基層勞工的生活水準卻急遽下降。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕去年，中國強大的出口機器震驚世界，即使美國將關稅提高到近1個世紀以來最高，中國仍創造了創紀錄的1.2兆美元（約新台幣38.18兆元）貿易逆差。從歐洲到南美，各國領袖都警告，中國出口可能毀掉本土產業。然而，在強勁出口的背後，基層勞工的生活水準卻急遽下降，外媒也揭露了中國製造業主要引擎廣東省薪資下降、工作機會消失的黯淡景象。

《彭博》報導，對於中國共產黨而言，中國強勁的出口與捉襟見肘的家庭生活脫節是一項警訊，中國國家主席習近平多年以來致力於推動中國經濟向高端製造業轉型，本月的全國人大再次重申了這項策略。電池、汽車和晶片等領域被視為與美國競爭關鍵的未來技術產品，在出口額所佔的比例愈來愈大，但是這些產品的勞動密集程度較低。

更令人擔憂的是，隨著AI和機器人技術爆炸式的發展催生出無須人力的「黑暗工廠」，這一趨勢在短期內似乎只會愈演愈烈。隨著人們對AI的擔憂日益加劇，廣東的案例正示警著，通往繁榮新時代的道路並不平坦，也可能通往「反烏托邦未來」。

史丹佛大學中國經濟與制度研究中心資深研究員許成鋼（Chenggang Xu）表示，目前，中國共產黨為了經濟成長，正不斷削弱社會穩定，表面上看，中國經濟發展良好，與美國的差距也在縮小，但代價卻由整個社會承擔。

廣東的一些工人將經濟困境歸咎於去年高達145％的美國關稅，以及川普取消小額包裹免稅的政策。另一些勞工則認為，中國國內的價格佔是導致薪資下降的主要原因，而機器人取代人工的現象加劇了這個問題，幾乎沒有人預期情況會在短期內改善。

一名55歲的盛姓工人表示，過去幾年，他的收入減少了一半多，現在每天不到100人民幣（約新台幣463元），並稱，在廣東這裡的人「一天24小時都在找工作」，有些人甚至幾個月都找不到工作。

一名袁姓工廠經理在當地以時薪20人民幣（約新台幣92元）招募工人縫製褲子，袁經理表示，去年是自己入行10年以來最糟的一年，他的服裝公司在2025年首次出現虧損，每件商品利潤跌至不到1人民幣（約新台幣4.6元）。

42歲的陳姓工人在廣州一家工廠工作，每天在縫紉機前工作12個小時，只有週日晚上休息，貿易戰期間，他的薪水暴跌了40％，降至6000人民幣（約新台幣2.7萬元）左右。

中國的就業數據在政治上十分敏感，官方公佈的失業率和收入統計數據往往無法反映全貌。但即使如此，中國人行最近的一項調查也顯示出就業問題，去年第3季，超過半數的受訪者認為找工作「困難」，創下自2011年有數據以來最高紀錄。高盛（Goldman Sachs）彙整的另一項衡量中國薪資成長的指標顯示，目前正徘徊在疫情爆發以來最低水準附近。

零工經濟進一步掩蓋了這種痛苦，目前零工經濟約佔城市就業的40％，導致大量人口沒有帶薪病假、醫療保險或是假期，而這些福利正是消費支出的基礎。中國勞動市場的不穩定性也可能加劇社會動盪，根據自由之家旗下的「異言網」報告顯示，去年中國勞工領導的抗議活動激增了44％，其中廣東是不反情緒最集中的地區。

如果將廣東的數據視為一個獨立的國家來看，它的出口額將成為僅次於荷蘭的全球第6大出口國，光是去年就出口了價值約8800億美元（約新台幣27.99兆元）的商品，超越中國任何一個省份，而中國眾多工廠面臨的問題，也在廣東體現的淋漓盡致。

廣東長期以來被譽為中國最大的省級經濟體，但如今經濟成長速度已連續4年落後中國全國水準，再創紀錄。習近平去年11月訪問廣東省的時候表示，這種經濟放緩「可以接受」，表明中共高層也認為廣東的經濟頹勢短期內恐怕難以扭轉。

中國政府長期以來大力推廣工業機器人的應用，早在十多年前就制定了野心勃勃的智慧現代化製造業計劃，如今，中國已安裝超過200萬台工業機器人，超過其他所有國家安裝量的總和，這代表生產線所需的工人大幅減少。花旗集團（Citigroup）經濟學家預測，AI可能會影響中國近3分之1的工作。

北京大學教授張丹丹（Zhang Dandan）的一項研究表明，機器人的興起不僅減少了對工人的需求，也促使工廠擴大僱用短期勞工。研究發現，在訂單高峰期，像廣東這樣的主要工業中心，多達3分之2的勞動力都是臨時工。

28歲的朱姓男子表示，在工廠裡，每天要工作12小時，像機器一樣重複同樣的動作，下班後除了睡覺什麼也做不了，感覺自己快要枯萎了，並直言，過去2年經濟狀況不好，賺錢真的很難。談到中國去年出口成長的趨勢，正試圖重返勞動市場的59歲的戴姓男子則稱，自己並沒有從中受益，並補充「我們只是工人，我們發不了財」。

