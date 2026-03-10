全球半導體業呼籲WTO將電子傳輸暫停關稅措施永久化（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕世界半導體理事會 （World Semiconductor Council, WSC） 歡迎世界貿易組織 （WTO） 於第 13 屆部長級會議延長「電子傳輸關稅暫停措施」（Moratorium on Customs Duties on Electronic Transmissions），並呼籲WTO各會員在第14屆部長級會議 （MC14） 進一步延長該措施，並將其制度化成為永久性免關稅措施。

世界半導體理事會（WSC）的成員包括台灣半導體產業協會、中國半導體行業協會、歐洲半導體產業協會、日本半導體產業協會、韓國半導體產業協會及美國半導體產業協會。

TSIA表示，自1998年實施以來，此一暫停措施為半導體技術相關貿易奠定了可預測、開放且以創新為導向的發展基礎。倘若對支撐半導體產業運作與發展的電子傳輸 （包括半導體設計、研發及製造相關資料的跨境傳輸） 課徵關稅或施加相關通關程序，將對全球半導體供應鏈、技術創新週期，以及產業在全球的製造營運造成重大不利影響。

TSIA認為，在全球經濟快速數位化的趨勢下，維持WTO此一暫停措施攸關經濟穩定、創新發展與制度可預測性。若該措施到期失效，將可能加劇全球市場分裂、提高企業營運成本，並阻礙全球參與半導體價值鏈的機會。

WSC呼籲WTO各會員在MC14展現領導力，將該暫停措施永久化，重申WTO對開放且以規則為基礎的數位貿易體系的承諾，並確保建立一個穩定且可預期的制度框架，使各經濟體的企業、勞工與消費者皆能受益。

