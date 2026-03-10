贊同加1！美媒盤點好市多顧客最常抱怨的8件事

美媒盤點好市多顧客最常抱怨的8件事。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管好市多（Costco）以物美價廉著稱，提供超大包裝商品，但顧客很容易因為各種各樣的不便而抱怨，達人點名需要刷卡才能進入、結帳隊伍過長等8件事，是會員最常見的抱怨。

《mashed》報導，購物達人表示，只需幾次購物，你就會發現，從進入停車場到離開商店，整個過程都充滿了各種問題，而以下8件事是令會員惱火的事情。

請繼續往下閱讀...

需要刷卡才能進入

以前任何人都能輕易溜進去閒逛，所以在門口出示會員卡證明身分的做法還說得通。但很快人們就意識到，只有持卡人才能購物，所以掃描入場就顯得有些多餘了。

令人困惑的店鋪佈局

去你最喜歡的超市購物的一大樂趣就是記住貨架佈局，這樣就能迅速找到需要的商品。但在Costco，你很快就會發現，雖然食物總是擺在一邊，日用百貨總是擺在另一邊，但你經常會在之後幾次購物時發現熟悉的商品不在同一個位置。這簡直就是理貨員玩的“障眼法”，他們不斷變換商品擺放位置，讓你很難快速找到所需之物。

消失的產品

經常去Costco購物的人都遇到過這種情況：只是因為價格、品質或數量而習慣了某種商品，它就突然從目錄裡消失了。有時候它會意外地再次出現，但很多時候，心愛的商品就此絕跡。部分問題在於，Costco 與供應商簽訂的是短期合同，這意味著即使是熱銷商品也可能需要快速更換供應商。

擁擠的貨架

以前，推開捲簾門，看到琳瑯滿目的商品和美味佳餚，那種感覺真是令人興奮。但現在，感覺就像牆壁向內收縮，貨架卻越建越大，顧客幾乎沒有空間推著他們那艘巨型購物車，很容易撞到展示架、貨架末端，或者撞到其他顧客。

退貨櫃檯前排起了長隊

Costco佈局設計中最欠妥的缺陷之一就是顧客服務台的退貨通道。服務台和入口之間的空間非常狹窄，導致許多顧客最終只能在外面排隊等候。

結帳隊伍過長

說到結帳長隊，Costco的收銀台幾乎一天到晚都人滿為患，這早已不是什麼秘密了。除了排隊等候時間過長之外，顧客排隊堵塞通道，導致商品和收銀台之間空間擁擠，顧客不得不在擁擠的購物車中穿梭，才能從商店的一端走到另一端。

加油站大排長龍

幾乎每次去Costco，我都能看到每條加油道上至少有七到十輛車排隊，如果隊伍裡大部分都是油箱巨大的大型車輛，等待時間就變得難以忍受了。

離開時等待工作人員核對收據

有人說這是最後的檢查，確保你離開商店時帶走了所有想買的東西，但感覺卻像是在掃描你有沒有被偷的東西。事實上，Costco 的收據掃描政策有助於防止顧客遺漏商品和直接竊盜。沒錯，將收據與購物車裡的商品進行核對一直是 Costco 購物體驗的一部分，這也使得快速結帳和快速離開變得不可能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法