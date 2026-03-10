不需大學文憑！6大高薪職業曝光 年薪199萬起跳

不需大學文憑！6種高薪職業曝光，年薪199萬起跳。（路透，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕如今，高薪工作，並不總是需要4年制大學學位，外媒報導，電梯安裝和維修、網站開發人員等6種工作，除了電工年薪中位數，低於美國平均工資6萬4505美元（約新台幣205.89萬），其餘皆高於平均工資，而電梯安裝和維修更以高達10萬6580美元（約新台幣340.2萬）居冠。

《GOBankingRates》報導，根據美國勞工統計局（BLS） 的數據，以下6個職業可以透過學徒制和執照考試獲得高薪。

電梯安裝和維修

年薪中位數：10萬6580美元（約新台幣340.2萬）

電梯安裝工和維修工負責安裝、維護和保養電梯、手扶梯和自動人行道。進入這個行業，需要先在電梯公司或承包商處完成為期4年的帶薪工會學徒期，之後在許多地區還需要獲得州級執照。大多數就業機會都來自樓宇設備承包商。

電工

年薪中位數： 6萬2350美元（約新台幣199.02萬）

電工負責安裝和維修電氣系統，包括照明和通訊系統，大多數電工透過承包商或工會組織的學徒計劃入行，也有一些人就讀技術學校，大多數州都要求電工持有執照，電工通常受僱於電氣承包商或製造公司。

偵探或刑事調查員

年薪中位數：9萬3580美元（約新台幣298.7萬）

偵探負責調查嚴重犯罪案件並收集證據，他們通常從普通警員做起，累積經驗並通過部門考試後轉職從事調查工作，偵探職位分佈在地方警察局、治安官辦公室和州級調查機構。

網站開發人員

年薪中位數：9萬5380美元（約新台幣304.45萬）

網路開發人員負責建置和維護網站及應用程式。許多人透過程式設計訓練營、線上學習計畫或自學進入該領域，並憑藉作品集獲得工作機會。工作機會常見於科技公司、行銷機構和合約項目，可透過各大招聘網站找到相關職位。

房地產經紀人

年薪中位數：7萬2280美元（約新台幣230.71萬）

房地產經紀人負責監督房產交易並管理經紀人，經紀人職位需要持有州級執照並具備房地產銷售代理經驗，經紀人可以透過成熟的房地產公司開展業務，也可以開設自己的辦公室。

電廠操作員

年薪中位數：10萬3600美元（約新台幣330.69萬）

發電廠操作員負責控制和維護發電系統，培訓主要在現場進行，可能需要執照或證書，紮實的​​數學和科學基礎會有幫助。大多數工作都在電力生產和公用事業公司。

