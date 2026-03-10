最危險職業曝光！10年內恐消失的6種工作1次看

10年內恐消失的6種職業1次看。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕Resume Now的1項調查發現，67% 的美國勞工認為人工智慧 （AI） 最終會對他們的職業生涯構成威脅，而根據美國勞工統計局的就業預測以及對自動化風險和行業趨勢的研究，檔案管理、收銀員等6種職業，可能在未來10年消失。

《GOBankingRates》報導，無論是人工智慧、其他技術或令人擔憂的產業變革，了解你的工作有多脆弱都能幫助你相應地規劃職涯發展，而以下6種工作，可能在10年內被淘汰。

資料輸入員

根據《機器人會取代我的工作嗎？ 》一書，由於資料輸入員的工作內容重複性高，未來十年他們極有可能被自動化取代。人工智慧現在可以快速處理許多資料任務，例如文件輸入、數位核對，甚至識別圖像中的文字。除了節省成本之外，企業可能更傾向於使用科技來提高準確性，而不是依賴人工輸入員。

電話推銷員

由於自動化、監管和行銷方式轉變等多方面因素的影響，電話銷售工作預計將大幅減少。人工智慧客服現在可以撥打客戶電話，並用逼真的聲音朗讀腳本。此外，由於許多人已在全國拒接來電登記處登記，並封鎖或忽略未知號碼的來電，企業可能會更加重視線上廣告和其他溝通方式。

檔案管理員

隨著企業從紙本文件轉向電子文檔，對負責整理和管理檔案的檔案管理員的需求量有所減少。如今，許多文件都儲存在資料庫中，人工智慧工具可以快速搜尋甚至分類，檔案管理員的工作面臨更大的風險。此外，美國勞工統計局（BLS）指出，「自助服務系統」也是導致這項職業衰退的另一個因素。

銀行櫃員

美國銀行家協會發現，54%的美國人更喜歡手機銀行，這對實體銀行和銀行櫃員的需求來說並非好消息。雖然櫃員可能不會完全消失，但銀行對他們的需求將會減少。銀行只需提供視訊自助服務終端和高科技ATM機，即可處理大多數原本需要在實體網點辦理的日常業務。

收銀員

儘管有些人仍然喜歡人工收銀，但從便利商店到大型百貨公司，自助結帳系統正迅速普及，減少了商店需要雇用的收銀員數量。美國勞工統計局指出，網上購物的流行也將對收銀員職位造成衝擊，預計2034年，收銀員職位將減少31萬3600個。

郵政服務職員

世界經濟論壇2025年的報告指出，郵政服務人員是2030年就業人數下降速度最快的職業之一。除了更多地使用網路溝通外，許多人還直接轉向郵政服務的數位服務。既然可以在家中輕鬆訂購用品

