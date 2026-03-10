為何油價一夜間從120殺到85美元 ! 美能源專家「1句話」點關鍵

油價24小時「極限反轉」！能源專家直呼「前所未見」。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊衝突擾亂全球能源經濟，造成國際油市罕見劇烈震盪，短短1天從每桶120美元附近急跌至85美元，引發市場關注。對此，能源投資公司Tortoise Capital 經理圖梅爾（Rob Thummel） 指出，其實全球並不缺乏石油，當前市場真正面臨的問題是地緣政治衝突造成的運輸與供應鏈受阻，而非資源本身短缺。

中東衝突升溫，國際油價在週一上演罕見的「極限雲霄飛車」行情，美國西德州中質原油（WTI）一度逼近每桶120美元，最大漲幅一度達31%，隨著交易時段轉入歐美市場，市場情緒快速逆轉，油價開始大幅回落，最終週一結算價僅上漲4.3%、報每桶94.77美元。

美股收盤後的盤後交易中，油價進一步滑落至約85美元，較亞洲盤高點回落約35美元。短短一天內出現如此劇烈的波動。市場人士形容，為現代交易史上最令人震驚的反轉行情之一。對此，圖梅爾形容，「在30年的職業生涯中，從未見過這種景象。」

部分投資人與美國官員指出，近期金融市場上的油價飆升，某種程度上已超出對實體石油供應長期威脅的評估，顯示市場對地緣政治風險的情緒反應相當劇烈。

市場人士指出，油價從高點回落的原因之一，是部分油輪成功穿越荷姆茲海峽並駛往亞洲的消息，顯示這條全球最重要的能源航道尚未完全中斷。此外，七國集團（G7）可能動用戰略石油儲備的預期，也對市場情緒產生影響。

七國集團成員包括美國、加拿大、法國、德國、義大利、日本與英國。各國官員週一召開特別會議，討論穩定能源市場的措施。法國財政部長Roland Lescure表示，各國已準備採取一切必要行動，包括動用戰略石油儲備，以穩定市場。

根據美國能源資訊署（EIA）資料，美國目前戰略石油儲備約為4.15億桶，雖較2010年代高峰的7.27億桶明顯下降，但仍具備一定調節市場的能力。2022年俄烏戰爭爆發後，美國曾史無前例地釋放大量戰略儲備，以平抑能源價格。

儘管市場情緒短暫回穩，部分分析人士仍對油價前景保持警惕。

對此，石油諮詢公司Ritterbusch & Associates總裁李特布希（Jim Ritterbusch）表示，當前市場出現的極端波動，反而可能意味著本輪油價漲勢尚未結束。巴西國家石油公司執行長尚布里亞德（Magda Chambriard）指出，波斯灣沿岸部分高產油田的減產，可能使供應問題持續更長時間，因為油田停產可以迅速發生，但恢復生產往往並不容易。

