普廷：能源危機已至 依賴荷姆茲海峽運輸的石油生產恐很快停止

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）週一（9日）表示，美國和以色列對伊朗的戰爭引發了全球能源危機，並警告，依賴荷姆茲海峽運輸的石油生產可能很快就會停止。

《路透》報導，在過去的4年裡，為了回應莫斯科對烏克蘭發動的戰爭，以及隨後歐盟和G7國家的制裁，西方國家大幅減少了對俄羅斯石油和天然氣的依賴。喪失歐洲市場使俄羅斯失去了最賺錢的客戶，迫使其以極低的價格向亞洲出售石油和天然氣。

請繼續往下閱讀...

普廷在與政府官員漢俄羅斯主要油氣生產商負責人舉行的會議上發言時表示，俄羅斯曾多次警告，破壞中東穩定可能導致能源危機，對全球經濟產生嚴重影響，這種情況現在已經發生了。

普廷稱，俄羅斯是全球第2大石油出口國和最大的天然氣儲備國，如果歐洲客戶願意恢復長期合作，俄羅斯已準備好再次與他們合作。

週一（9日），國際油價一度突破每桶100美元，達到2022年以來最高水位，主因是由於伊朗戰爭，佔全球石油和液化天然氣運輸量約5分之1的荷姆茲海峽實際上已關閉。

普廷指出，依賴荷姆茲海峽運輸的石油生產有可能在下個月內「完全停止」，目前產量已經開始下降，該地區的儲油設施正在被無法運輸的石油填滿，這些原油不是運輸困難，就是運輸成本極其高昂。

普廷表示，俄羅斯企業應該利用當前中東局勢，但也提到，油價飆升可能只是暫時的情況。普廷稱，俄羅斯也準備好與歐洲人合作，但莫斯科需要他們發出一些訊號，表明他們也準備好願意合作，並確保合作的可持續性和穩定性。

在烏克蘭戰爭之前，歐洲超過40％的天然氣來自俄羅斯，但到了2025年，來自俄羅斯的管線天然氣和液化天然氣銷售總額，僅佔歐洲進口總量的13％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法