川普出手影子石油戰 「這2國」被直接鎖定

美國總統川普透過能源、航道與市場槓桿，希望重新塑造全球權力格局。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統近日接連出手干預委內瑞拉政局和打擊伊朗，這兩國石油資源豐富，但真正引起川普的注意的關鍵，是它們以低價將石油賣給了誰。外媒指出，石油只是工具，川普真正的目標是那些依賴這些折扣能源的國家，尤其是中國與古巴，他正透過「影子石油市場」對這2國展開一場新的戰略攻勢。

報導指出，台灣也被點名捲入能源新棋局，並不是直接參與「影子石油市場」，而是全球石油、航道與美中博弈的連鎖效應會傳導到台灣。簡單來說，台灣處在能源依賴、航運節點與地緣政治3條線的交叉點。

請繼續往下閱讀...

外媒指出，美國出手干預的影響，早已超出委內瑞拉本身，如果美國能夠對委內瑞拉總統馬杜羅採取強硬的手段，那麼同樣的壓力也可能落在其他政權身上。這並不意味著，美國準備到處推翻政權，但它確實大幅提高了華府在未來談判與衝突中的槓桿力量。

這也讓一些過去看似遙遠的問題重新被討論。例如，古巴是否可能成為下一個受到美國強力施壓的國家？哥倫比亞是否也可能面臨與委內瑞拉類似的情況？甚至連格陵蘭是否會被納入美國版圖。

專家指出，這些情境短期內未必會發生，但僅僅是進入討論範圍，就顯示出川普在委內瑞拉所採取的行動，已經重新排列了全球地緣政治的棋盤。如今，全球許多威權領導人均看到這項明確訊號，正重新評估局勢，重新審視與美國的關係。

在整個戰略之中，石油雖然不是唯一目標，但無疑是最重要的槓桿之一。目前美國已是全球最大的石油生產國，產量超越俄羅斯與沙烏地阿拉伯，委內瑞拉則擁有全球最大的已探明石油儲量，卻因多年來的腐敗與管理失敗，委內瑞拉的石油產業幾乎陷入停滯，其實際產量遠低於其資源潛力。

如果美國能源企業重新進入委內瑞拉市場，例如埃克森美孚、康菲石油與雪佛龍等公司，在取回過去被沒收的油田資產後逐步恢復投資，那麼委內瑞拉的石油產量很可能再次大幅增加。

一旦美國與委內瑞拉的產量形成聯動，美國實際上就可能擁有類似「小型OPEC」的影響力，透過調整產量來影響全球油價。外媒直言，這種力量不僅改變能源市場，也會對地緣政治產生巨大連鎖反應。

中國長期依賴委內瑞拉石油，同時也是沙烏地阿拉伯的重要能源客戶，而巴拿馬運河正是委內瑞拉石油輸往亞洲的重要通道。如果美國在能源供應與航道上同時掌握關鍵位置，那麼在某些情況下，美國甚至可以間接影響中國取得石油的價格與供應，這種壓力也可能被用來交換其他戰略資源，例如中國對稀土出口政策的調整。

古巴的情況則更加脆弱。古巴經濟長期依賴委內瑞拉提供的廉價石油，如果美國對委內瑞拉石油輸往古巴實施禁運，古巴社會的不滿情緒可能迅速升高，在這樣的情況下，美國甚至可能不需要軍事入侵，就能透過能源壓力促成政治變化。

同樣的策略也可以用來對俄羅斯施壓。如果全球石油供應因美國與委內瑞拉的增產而增加，油價被壓低到每桶25美元左右，那麼高度依賴能源出口的俄羅斯經濟將受到嚴重衝擊。這種壓力可能迫使俄羅斯總統普丁在烏克蘭戰爭問題上重新考慮談判條件，而這正是他迄今為止一直拒絕做出的讓步。

對美國國內而言，低油價還有另一層政治與經濟意義。油價不僅影響加油站的價格，也會透過運輸成本影響幾乎所有商品的價格。如果油價大幅下降，可能帶來某種程度的通縮效果，讓物價真正回落，緩解美國家庭的生活成本壓力。

這種結果同時也可能削弱民主黨在2026年期中選舉中的主要政治議題，並幫助共和黨維持國會的多數席次。

因此，這場針對委內瑞拉的行動，其實是一場牽動全球能源與政治格局的戰略操作，受到直接或間接影響的國家包括古巴、墨西哥、俄羅斯、中國、烏克蘭、伊朗、巴西、沙烏地阿拉伯，以及台灣等許多經濟體。

專家直言，很少有單一政策行動能夠在如此廣泛的範圍內產生連鎖效應，這顯示了川普所構想的國家安全戰略，透過能源、航道與市場槓桿，重新塑造全球權力格局，並預期未來川普總統外交政策「干預」模式，可能會在伊朗以外的地區繼續下去。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法