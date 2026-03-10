伊朗革命衛隊再放狠話 ! 點名「1情況」下 將封鎖全中東石油出口

在美以關係緊張之際，伊朗伊斯蘭革命衛隊威脅稱，將封鎖所有地區石油出口。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國與以色列關係持續緊張之際，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）警告，若美國與以色列的軍事行動持續，將封鎖整個中東地區的石油出口，連1公升石油都不會允許出口。中媒指稱，伊朗警告若衝突持續升級，油價或漲超200美元，可能較長時間維持3位數。

據報導，這項威脅並不僅限於伊朗自身的石油出口，也可能波及整個中東地區的能源運輸網絡，影響多個產油國的石油出口，被視為區域緊張局勢的一次重大升級，也可能對全球能源市場與中東地緣政治帶來深遠影響。

請繼續往下閱讀...

根據伊朗官方媒體報導，伊朗在中東具有重要的地緣位置，而革命衛隊是伊朗精銳軍事力量，在區域航運通道中擁有相當影響力。革命衛隊在這聲明中特別提及美國和以色列的行動，顯示伊朗對該地區協同軍事行動的回應，這項警告也格外受到關注。

中媒指稱，伊朗警告若衝突持續升級，油價或漲超200美元，可能較長時間維持3位數。

據報導，法國總統馬克宏9日表示，法國將維持在地中海和紅海的軍事存在，包括部署航空母艦等多艘軍艦，最終部署範圍可能包括荷姆茲海峽，以保障地區航運安全和歐洲利益。對於法國準備展開防禦性海軍行動；伊朗怒回，若法國派兵將會助長戰火。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法