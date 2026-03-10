UNIQLO新品包包搶先看！防潑水加多口袋 斜背、手提一次擁有

UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，提供各式各樣的平價商品，不只在服裝方面表現出色，就連包款也以設計簡約、男女老少皆適用而深受喜愛，日媒近期就介紹了UNIQLO預計在3月下旬發售的新款包包「可收納斜背小包」（パッカブルクロスボディバッグ）和「可收納肩背包」（パッカブルショルダーバッグ），引發關注。

日媒《Fav-Log》報導，「可收納斜背小包」售價為1990日圓（約408元新台幣），顏色共有紫色、黑色、棕色3款，容易搭配各種服裝，是款以緊湊尺寸為特色的尼龍包。透過調整肩帶長度，也可作為腰包使用。包身貼合身體，適合旅行時作為城市漫遊的隨身包。

包包前方設有兩個口袋，方便放置常用的小物品。包面具有防潑水加工，可抵抗小雨或少量水濺，日常使用無需過度擔心。

「可收納斜背小包」售價為1990日圓。（圖擷取自UNIQLO官網）

另外，「可收納肩背包」售價為2990日圓（約614元新台幣）是一款即使攜帶較多物品也可靠的尼龍包。除了可容納 A4 尺寸文件外，還有約17公分的寬底設計，方便收納體積較大的物品。

此包為可折疊設計，且具防潑水加工，非常適合旅行或戶外使用。包前方設有兩個口袋，設計稍大，方便收納較大型的小物。若將肩帶縮短，也可作為手提包使用。顏色共有深棕色、黑色、橘色、藍色4款。

「可收納肩背包」售價為2990日圓。（圖擷取自UNIQLO官網）

