川普一句話救市？日經指數早盤狂飆1600點、韓股同步大漲5％觸發熔斷

〔財經頻道／綜合報導〕日經平均指數週二（10日）開高，以上漲795..7點的53524.09點開出，早盤最高觸及54398.61點，漲幅一度超過1600點，較前一個交易日明顯走高。市場反彈主要受到美國總統川普在美國時間9日表示「戰爭幾乎已經結束」的言論帶動，投資人預期原本緊張的中東局勢可能提早降溫，因此開始回補，帶動股市反彈。

在川普相關言論影響下，紐約西德州中級原油期貨價格大幅下跌，盤中一度跌至每桶81美元出頭，單日跌幅約達40美元。受到油價急跌影響，日股投資人情緒週二暫時回穩，市場幾乎呈現全面上漲，其中人工智慧（AI）相關概念股漲勢尤為明顯。

日經平均指數在週一（9日）曾重挫2892點，創下史上第3大單日跌幅。

成分股更廣泛的東證股價指數（TOPIX）週二同樣開高，以上漲49.19點的3625.03點開出，早盤持續走高，觸及3666.29點。

至於韓國綜合股價指數（KOSPI）也開紅，週二開盤大漲超過5%，以上漲271.34點的5523.21點開出，隨後漲幅進一步擴大，早盤觸及5538.15點。

在開盤後約6分鐘，由於KOSPI 200期貨急漲，觸發暫停程式化交易的「臨時停牌」（Sidecar）機制，一度暫停交易5分鐘。

科斯達克（KOSDAQ）指數開盤也開高，開盤上漲45.71點，報1147.99點。

