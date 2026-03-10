伊朗：與以、美斷交國家 才可自由通行荷姆茲海峽

伊朗革命衛隊週一（9日）表示，所有與美國、以色列斷交的國家，將可以自由通行荷姆茲海峽。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據伊朗國家媒體報導，伊朗革命衛隊週一（9日）表示，所有將美國和以色列大使驅逐出境的阿拉伯和歐洲國家，將從第2天起獲得「完全的權利和自由」通過荷姆茲海峽。

綜合外媒報導，這項聲明似乎是德黑蘭為了向各國政府施壓，要求其他國家在不斷升級的衝突中，對華盛頓和以色列採取政治立場而做出的更廣泛努力之一，這場衝突已將中東地區拖入更廣泛的對抗之中。

荷姆茲海峽位於伊朗和阿拉伯聯合大公國、阿曼之間，是波斯灣石油出口的主要通道，全球約5分之1的海運石油都要經過這條狹窄的水稻，使其成為全球能源市場中最受關注的咽喉要道之一。

在美以對伊朗發動軍事行動後，伊朗與美方之間的衝突不斷升級，最新聲明進一步要求其他國家與以色列和美國在外交上保持距離。

數百艘船隻仍停在這條戰略水道的兩岸，石油和航運市場仍關注這條水道是否會恢復航運。不過，最新消息傳出，目前已有1艘希臘營運的油輪，載著沙烏地阿拉伯的原油穿越荷姆茲海峽，目的地顯示為印度。

