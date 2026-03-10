優先確保供應！川普：將豁免部份石油制裁

美國總統川普（Donald Trump）。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週一（9日）表示，美國將豁免某些與石油相關的制裁，以確保充足的石油供應並降低油價。

《路透》報導，在佛羅里達州多拉高爾夫球俱樂部舉行的記者會上，川普表示，油價並沒有像他擔心的那樣飆升。美國將豁免某些與石油相關的制裁措施，以壓低油價。

請繼續往下閱讀...

川普指出，先前美國對一些國家實施了制裁，在荷姆茲海峽問題解決之前，美方將取消這些制裁。川普並沒有具體說明，但美國上週發佈了一項為期30天的臨時豁免令，允許將目前滯留在海上的俄羅斯石油出售給印度以緩解全球石油市場的壓力。

知情人士也透露，川普正在考慮放鬆對俄羅斯的石油制裁，並釋放緊急原油儲備。放寬對俄羅斯的制裁可能會在伊朗衝突不斷升級，導致中東石油運輸嚴重中斷之際，提振全球石油供應，但這也可能使美國在切斷俄羅斯在烏克蘭戰爭中收入來源的努力變得更加複雜。

分析師和業界人士表示，除非當局能恢復油輪通過荷姆茲海峽，否則白宮幾乎沒有有效的手段來迅速遏制不斷上漲的油價。

知情人士表示，放鬆對俄羅斯的制裁可能包括廣泛的豁免，或是更有針對性的選項，這將允許某些國家在不必擔心美國制裁的情況下購買俄羅斯石油。

華府官員也一直在和G7主要經濟體的同行討論釋放戰略儲油的可能性，美國能源部長萊特（Chris Wright）週一也證實，正在考慮協調美國戰略儲油的銷售，但尚未做出決定。

知情人士補充，川普的其他政策選項包括干預石油期貨市場、免除部份聯邦稅收以及取消《瓊斯法》（Jones Act）的要求。根據《瓊斯法》規範，美國國內燃料運輸只能使用懸掛美國國旗的船舶。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法