美股收盤》戰爭近尾聲？美股全面翻紅 台積電ADR漲2.89％

由於美國總統川普稍早對媒體透露，美國與伊朗的戰爭可能很快結束，美股週一從早盤大幅跌勢中奮力反彈，4大指數終場收漲。台股ADR全面收紅，台積電ADR上漲2.89%。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕由於美國總統川普稍早對媒體透露，美國與伊朗的戰爭可能很快結束，美股週一從早盤大幅跌勢中奮力反彈，4大指數終場收漲。台股ADR全面收紅，台積電ADR上漲2.89%。

美股早盤因中東衝突影響劇烈震盪，不過後續受川普稱這場戰爭「基本上已經結束」，並指戰事進展遠比他原先預估的4至5週更快，美股全面「黑翻紅」，道瓊指數從下跌逾800點的低點反彈，收高約240點，那斯達克指數上漲逾1.3%，標普500指數小漲0.8%。

請繼續往下閱讀...

至於原油期貨一度衝破每桶100美元關卡，但隨著市場預期衝突可能降溫，油價迅速回落，最終倫敦市場北海布倫特原油收在每桶98美元以上，西德州原油 （WTI） 收在每桶94美元附近。

川普也提到，美國政府正在研擬壓低能源價格的措施，並稱他「已有一項計畫」來抑制近期飆升的油價。

道瓊工業指數揚升239.25點或0.50%，收47740.80點。

標準普爾500指數上揚55.97點或0.83%，收6795.99點。

那斯達克指數攀漲308.27點或1.38%，收22695.95點。

費城半導體指數勁揚295.66點或3.93%，收7810.40點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法