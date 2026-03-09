油運出來了！希臘籍油輪裝載沙國原油穿越荷姆茲 目的地「這國」

中東戰火使荷姆茲海峽的航運受到嚴重干擾。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，根據船舶追蹤平台Kpler與勞氏日報情報公司（Lloyd's List Intelligence）9日的分析顯示，1艘希臘營運的油輪，載著沙烏地阿拉伯的原油穿越荷姆茲海峽，目的地顯示為印度。

自美國與以色列上月28日對伊朗發動攻擊以來，有數百艘船舶滯留於荷姆茲海峽內。石油與航運市場皆密切關注該運油要道航行恢復的所有跡象。

請繼續往下閱讀...

海事分析服務商MarineTraffic的另一份船舶追蹤資料也顯示，這艘載重量達100萬桶原油的Shenlong蘇伊士極型（Suezmax）油輪在沙烏地阿拉伯的拉斯坦努拉（Ras Tanura）港裝載原油。

數據顯示，該艘油輪上一次紀錄到的位置是在3月8日於荷姆茲海峽內，而之後更新的位置訊息顯示其駛往印度孟買港。

這艘油輪的雅典管理公司Dynacom對此事未予回應。隨著一些波灣產油國減產，以及航運中斷拖長的疑慮籠罩市場，油價9日飆漲至每桶逾119美元，創2022年年中以來最高水準。

聯合國旗下的國際海事組織（IMO）秘書長杜明奎（Arsenio Dominguez）9日說，「所有各方無一例外，務必尊重航行自由，我必須對於近期發生在荷姆茲海峽的商船攻擊事件表達嚴重關切」。

根據Kpler與勞氏日報情報公司的分析，兩艘與伊朗有關的油輪近日分別穿越荷姆茲海峽。中東戰火爆發以來，至少有5艘油輪，裝載約1100萬桶原油駛離伊朗港口。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法