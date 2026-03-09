5款維修低成本的汽車 零件易得、故障少 10萬公里大省錢

一部車可以使用多久，取決於平日的保養，有些車型以零件容易取得、故障少而聞名。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕一部車可以使用多久，取決於平日的保養，有些車型以零件容易取得、故障少而聞名。根據Insurance Panda的排名，這些車型的維修成本較低，選擇它們可以為車主省錢，並有助於控制長期用車成本。

1. 起亞 Soul

起亞汽車以其罕見的10年/10萬公里保固而著稱，並以其可靠性和價值而享有盛譽。根據凱利藍皮書（Kelley Blue Book）的建議，起亞汽車的保養計劃建議每行駛7500英里更換一次機油、輪胎換位並檢查各種油液。如果您購買二手起亞汽車，請務必檢查是否有召回記錄和保養歷史。

請繼續往下閱讀...

2. 豐田 Corolla

長期以來，豐田Corolla憑藉其易於獲取的零件和簡單實惠的維修保養，一直是尋求可靠日常代步工具的駕駛者的首選。根據凱利藍皮書顯示，豐田使用合成機油，使得Corolla的換油週期可長達10000公里。車主只需遵循建議的保養計劃，及時更換磨損零件並檢查和調整各種油液，即可確保的Corolla使用壽命盡可能長久。

3. 本田CR-V

本田CR-V是一款熱門車型，其維護保養更加便利經濟。然而，根據Insurance Panda報告，與前輪驅動車型相比，四輪驅動車型的潛在維修更為複雜。本田的保養提醒系統（Maintenance Minder）會追蹤駕駛狀況，並在需要保養時（通常每行駛7500至10000公里）在儀錶板上發出提醒。

4. 福斯 Jetta

根據Insurance Panda 的說法，捷達是大眾汽車中保養成本較低且較為實用的車型之一。凱莉指出，福斯汽車建議每行駛10000公里進行一次保養，保養項目包括更換機油和機油濾清器、檢查煞車系統以及重置保養提醒。如果您的Jetta需要維修，Insurance Panda 建議您尋找信譽良好且經驗豐富的福斯汽車維修技師，以獲得最優惠的價格。

5. 豐田 Prius

根據凱利藍皮書（Kelley Blue Book）的說法，目前的Prius使用合成機油，因此通常每行駛10000公里就需要更換機油和濾清器。定期保養有助於保持車輛平穩運轉。據保險熊貓（Insurance Panda）稱，更換混合動力電池是主要的長期支出。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法