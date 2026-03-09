標普：台灣壽險業對中東曝險可控 戰事拖長加劇獲利波動

標普全球評級表示，台灣壽險公司在中東地區的投資配置可能因戰爭而出現評價波動。（路透）

〔記者吳欣恬／台北報導〕標普全球評級今公布「保險業速報：台灣壽險業應可應對中東投資的潛在評價波動」的文章，當中指出，台灣壽險公司在中東地區的投資配置可能因戰爭而出現評價波動。標普全球評級根據其情境測試結果評估後認為，前述曝險部位應仍在可控管的範圍內。不過，戰事時間拖長將加劇獲利波動，並可能削弱台灣壽險公司的資本緩衝空間。

由於沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國的公債與公司債殖利率頗佳，加上台灣壽險公司欲分散投資組合，因此壽險業者近幾年來提高了對中東地區的投資配置。截至2025年底，台灣壽險業者在中東地區的總投資部位為新台幣1.77兆元，遠高於2022年烏俄戰爭爆發前對俄羅斯曝險的新台幣1380億元。

請繼續往下閱讀...

中華信評信用評等分析師蔡怡君表示，預期台灣壽險公司所持有的中東地區投資部位，短期內可能出現估值波動。不過，因為我們的基本情境假設戰爭可望在數週後結束，因此標普目前暫未將信用損失入考量。

蔡怡君表示，截至2025年底時，台灣受評壽險公司在包括以色列、沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國等中東地區直接投資總計約占其投資資產的4.1%，而受評壽險公司中對中東地區投資占比最高者達到8%。標普估計，前述對中東地區的曝險中，約有高達99%的部位為高評等債券。

上述投資部位的價值相當於壽險業者總調整後資本（TAC）的22.1%；TAC為標普全球評級在計算合格資本時對股東權益採用的一套分析調整指標。

標普的初步壓力測試顯示，即使在該區域投資部位減損15%的的假設情境下，資本緩衝空間亦足以吸收潛在損失。前述價值減損幅度約與烏俄戰爭前兩年間台灣壽險業的提列預期信用損失的幅度相當。

雖然資本緩衝空間較小的台灣壽險公司較易受到上述不利條件影響，但標普預期，由於該些業者投資組合的信用品質與流動性皆相當良好，因此所受到的影響仍屬溫和。

關於後續發展，標普預期，在台灣主管機關強化投資標的管理背景下，壽險業者可能採取去風險的措施。從烏俄戰爭的經驗來看，台灣壽險公司亦可能主動調整風險部位以維持財務狀況，可能採取的措施包括分散投資組合、加強資產負債管理、增加避險，或增加對地緣政治情境進行壓力測試。

標普也提醒，中東戰爭的範圍、持續時間與影響存在高度不確定性，儘管在極端情境下可能出現投資部位價值減損，但大多數台灣壽險公司皆擁有對應其評等等級要求充裕的儲備資本，可應對潛在的投資減損情況，同時將密切監控資本緩衝空間較為有限，且在中東地區曝險高於平均水準的壽險業者。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法