全球哀號！外媒曝美伊戰爭釀史上規模最大石油斷供慘劇

〔財經頻道／綜合報導〕《CNBC》9日披露，顧問公司 Rapidan Energy 直言，美國對伊朗的戰爭引發歷史上最大規模的石油供應中斷，全球約 20% 的供應鏈已中斷九天，是 1950 年代蘇伊士運河危機期間的兩倍多。

報導指出，由於荷姆茲海峽的油輪運輸持續癱瘓，全球約20%的石油供應已中斷九天。受此影響，原油價格飆升至每桶100美元以上。

顧問公司 Rapidan Energy周日（8日）發給客戶的報告中指出，在當前戰爭之前，最大的石油供應中斷事件是1956年的蘇伊士運河危機，當時英國、法國和以色列入侵了埃及西奈半島。在那場危機中，當時全球約10%的石油供應中斷。

分析家指出，伊朗戰爭造成的供應衝擊與以往危機的最大差異在於，世界沒有足夠的儲備石油產能來應對這個問題。沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國擁有絕大部分的靈活產能，但由於荷姆茲海峽關閉，它們已被切斷與全球石油市場的連結。

Rapidan的分析師表示，這場衝突不僅導致全球供應量創歷史新高，同時也擾亂主要閒置產能持有者的運作，其結果是市場缺乏有效的緩衝，沒有其他生產商能夠及時填補空缺。分析師還指出，美國戰備儲油「有限且不足以完全彌補」因荷姆茲海峽關閉而滯留在波斯灣的石油供應。

據美國能源部稱，戰略石油儲備目前擁有 4.15 億桶，約佔其 7.14 億桶總核定容量的 58% 。一位白宮官員週五告訴CNBC，川普政府認為石油市場供應充足，如果我們需要採取進一步行動，我們將會這樣做。

Rapidan 分析師認為，國際能源總署成員國將面臨釋放其戰略儲備的壓力，因為這是「唯一剩餘的供應應對方案」。

