美伊衝突市場震盪 法人建議：科技巨頭＋息收防護雙布局

面對市場不安，大華銀投信建議投資人廣納優質息收資產的同時，也可掌握當前科技巨頭同時具有「高成長及低本益比」的雙重優勢。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕近期美國對伊朗展開軍事行動，地緣政治風險引爆全球市場震盪。面對市場不安，大華銀投信指出，這類型的短期震盪，並不影響長期成長趨勢，反而是強化資產配置好時機，建議投資人廣納優質息收資產的同時，也可掌握當前科技巨頭同時具有「高成長及低本益比」的雙重優勢。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠指出，金融市場近期震盪來自於美伊衝突帶來的不確定性，但近年美國介入的戰爭型態都是以速戰速決為主，預估將為短期影響。在經濟面仍強韌、企業獲利持續成長的趨勢下，他看好台、美股再漲空間。短期的下跌反而提供了中長期投資者入手優質成長資產的好機會，建議以息收防護加AI成長雙線布局，強化資產配置。

請繼續往下閱讀...

郭修誠表示，AI成長力讓科技巨頭成為當前的投資首選。過去投資人常有科技巨頭估值過高的印象，但其實在近期市場回檔下，科技巨頭仍保有強勁獲利，反倒讓科技巨頭處於「高成長、低本益比」的黃金交叉期，是震盪市況中難得的布局點。

根據彭博統計至2月27日，科技7巨頭 2026年的預估本益比已經低於代表美國科技股的那斯達克100指數，若展望至2027年甚至更低於標普500核心消費指數。但與此同時，近5年的EPS皆仍維持雙位數以上的年複合成長率。

大華銀投信執行副總經理張耿豪指出，大華美國MAG7+（009815）投資組合有約7成的權重布局於科技7巨頭，就是參與AI成長最簡單且高效的核心投資利器，掛牌兩個月內規模已經快速突破70億元。

在追求AI成長動能的同時，郭修誠也建議，以優質的息收資產作為基本防護，在市場震盪期中持續現金流將可協助投資人度過不安時期，甚至能進一步成為加碼投資的銀彈，例如以高信評債券為主要配置的大華優利美公債20（00983B）、大華優利美A債15（00984B）滿足現金流需求，還兼具降低資產組合波動效用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法