川普逢人就「猜鞋碼」贈送這款4500元新歡 獲贈者都「不敢不穿」

總統最近迷上了當著別人的面「猜鞋碼」。他會吩咐助手下單，一週後，棕色的鞋盒就會送到白宮。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國華爾街日報報導，當前最熱門、最獨特的「讓美國再次偉大」（MAGA）身份象徵是一雙皮質牛津鞋。原因是總統川普自從愛上了弗洛斯海姆 （Florsheim） 這個美國品牌後，就開始到處送鞋子給他的下屬、貴賓和好友，白宮官員還開玩笑的說：「這太滑稽了，因為每個人都害怕不穿。」

媒體寫道：喜歡翼尖鞋、樂福鞋（loafer）還是僧侶鞋？黑色還是棕色？「川普總統罩著你」，

川普一直在向各部門負責人、議員、白宮顧問和貴賓贈送鞋子。 他在內閣會議上常常這樣問：「鞋子收到了嗎？」

請繼續往下閱讀...

有些人甚至在橢圓形辦公室裡穿上了新鞋。今年一月的一次午餐會上，川普突然談起他「令人驚艷」的新鞋，並送給媒體人塔克·卡爾森（Tucker Carlson）一雙棕色翼尖皮鞋。

一位白宮女官員說：「所有男同事都穿這種鞋。」另一位官員開玩笑說：「這太滑稽了，因為每個人都害怕不穿。」看來，這位「首席鞋商」（川普）可注意到了。

川普愛上了弗洛斯海姆 （Florsheim） 這個美國品牌，此品牌一個多世紀以來一直致力於將舒適與時尚完美結合。而且價格也很親民：很多款式售價僅145美元（台幣4500元）。

總統最近迷上了當著別人的面「猜鞋碼」。他會吩咐助手下單，一週後，棕色的鞋盒就會送到白宮。知情人士透露，川普有時會在鞋盒上簽名或附上一張感謝卡。

川普非常喜歡這些鞋子，於是開始分送。白宮表示，鞋子的費用由他自掏腰包負擔。

副總統范斯和國務卿盧比奧都有川普送的鞋子。交通部長達菲（Sean Duffy）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、商務部長盧特尼克、川普的通訊主任史蒂文·張（Steven Cheung）、副幕僚長詹姆斯·布萊爾（James Blair）和演講稿撰寫人羅斯·沃辛頓（Ross Worthington）也都有。福斯新聞主持人肖恩·漢尼提（Sean Hannity）和參議員林賽·格雷厄姆（Lindsey Graham）也各有兩雙獲贈的鞋子。

收到禮物的人都開始穿著弗洛斯海姆鞋在川普面前露面，有些人顯然很不情願。據知情人士透露，一位內閣部長抱怨說，他不得不把他的路易威登（ Louis Vuittons）鞋束之高閣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法