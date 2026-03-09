美伊衝突延燒軍工需求大爆發 軍工ETF迎利多

美伊衝突延燒帶動軍工需求爆發，軍工ETF迎利多。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕美伊戰事未快速落幕，為因應戰事需求，川普火速召集7大軍火商會面，達成增加生產精密武器承諾。法人分析，此消息將使全球軍工股在國防預算持續創新高的多頭結構上，再衝刺增產題材，今日台股大跌，但軍工ETF-元大航太防衛科技（00965）尾盤湧入買單，表現相對抗震。

法人指出，軍工股除技術提升帶動武器升級外，庫存消耗也是產業需求重點，目前美伊衝突已驅動攔截系統追加到庫存補充的急迫需求，川普6日召見英國貝宜系統、洛克希德馬汀、雷神、波音等7大軍火商，要將精密武器產量提高，以因應持續性的軍事手段，將對軍工股帶來實質利多。

此消息出爐後，面對美股重挫包括洛克希德馬丁、雷神與波音股價均逆勢走揚，法人分析，軍工股最直接利多指標，就是主要國家積極提升軍事預算，在需求穩固下，國防供應鏈的積壓訂單、營收與獲利能力都將加速成長，保持長多格局，且國防產業具剛性需求，景氣變化承受度與受漲價影響性都和消費電子有所不同，投資人可納入資產配置之列。

