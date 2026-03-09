金價狂瀉撐不住！暴跌原因專家全說了。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕受到油價飆每桶飆破100美元，全球市場出現劇烈波動，週一亞股全面血崩，而金價也跟著狂瀉，週一一度暴跌156美元，回測5015美元，專家表示，由於原油價格飆升加劇美國的通脹擔憂，提高了聯準會在更長時間內維持利率不變、甚至進一步升息的可能性，加上球股市跌勢加深，黃金被用作流動性來源，讓黃金面臨壓力，若戰事無法迅速結束，則金價將持續下挫，在局勢不明朗前建議投資人不要貿然進場先觀望。

由於荷姆茲海峽跡近癱瘓，油價暴衝，市場憂心通膨升溫恐使美國降息機率降低，投資人現金為王，先前漲幅較高的黃金白銀成變現首選，造成金價走弱。上週黃金現貨跌掉107美元，跌幅2.04%，6日收在每盎司5171美元。

外媒報導，隨著油價週一直接突破百美元大關，布蘭特原油期貨一度暴漲20%，至111.04美元，爲2022年7月以來的最高水平；西德克薩斯中質（WTI）原油期貨也暴漲22%。

而黃金則出現拋售潮，週一黃金現貨一度暴跌156美元，回測5015美元，截至台北時間，10點57分，報5096.65美元，跌74.47美元或1.44%。

其它貴金屬也紛紛重挫，白銀暴跌逾3％、鉑金暴跌逾4.6%、鈀金大跌1.5%。

對於金價暴跌，彭博社報導，由於原油價格飆升加劇美國的通脹擔憂，提高了聯準會在更長時間內維持利率不變、甚至進一步升息的可能性，黃金面臨壓力。借貸成本上升以及美元走強，通常都會對貴金屬構成利空。此外，在全球股市跌勢加深之際，黃金也被用作流動性來源。

儘管交易走勢震盪、上漲動能有所停滯，但黃金今年迄今仍累計上漲約17%。美國總統川普（Donald Trump）全球貿易和地緣政治秩序的衝擊，以及對聯準會獨立性發出的威脅，提振了避險資產。

各國央行持續高位購金也支撐金價上漲。中國人民銀行2月繼續增持黃金，使其購金勢頭延續至第16個月。

Marex金屬分析師梅爾（Ed Meir）在3月7日發佈的一份報告中表示，如果衝突相對迅速結束，美元可能走弱，黃金則有望上漲；而如果戰爭長期持續，在通脹上升預期下，美元和美公債殖利率可能走高，因為通脹上升將降低聯準會降息的可能性。

他表示：「有時候適合買入，有時候適合賣出，也有時候只適合等待。」他補充說：「目前更合適的策略是後者。」

中東戰爭目前已進入第10天。週末期間，德黑蘭選出了新的最高領袖，並繼續在波斯灣地區發動攻擊；與此同時，以色列襲擊了伊朗首都的燃料儲存設施，並威脅將打擊伊朗的電網。

