台積電ADR會漲到500美元？外媒指還有35％漲幅原因 比預期還快達陣

台積電由於長期成長機遇，其ADR股價很容易達到500美元，並且從長遠來看還會進一步上漲。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電股價會漲到500美元嗎？外媒報導，這家晶圓代工巨頭若能超越市場成長預期，股價應該會有不錯的上漲空間。台積電在過去一年一直是股市表現最佳的公司之一，該公司對全球晶圓代工市場的影響力使其擁有龐大的定價權。由於長期成長機遇，其股價很容易達到500美元，並且從長遠來看還會進一步上漲。

The Motley Fool報導，台積電是全球人工智慧（AI）基礎設施生態系統中的關鍵參與者，為所有設計人工智慧晶片的主要公司製造晶片。這就解釋了為什麼台積電股票在過去一年為投資人帶來104%的豐厚收益，遠超同期標普500指數15%的漲幅。在公司股價飆漲之後，台積電的股價目前已達370美元。

請繼續往下閱讀...

台積電預計2025年每股盈餘將成長51%，達到10.65美元，主要得益於營收成長36%。這家半導體產業的領頭羊的獲利成長速度超過了營收成長速度，主要歸功於其強大的定價能力。

台積電在該市場的強大地位賦予其強大的定價權。預計該公司將在2029年之前逐步提高其為輝達、超微、博通、高通、蘋果等客戶生產的晶片價格。理想情況下，這將使其未來的獲利成長幅度超過分析師的預期。

根據Counterpoint Research數據顯示，台積電在純晶圓代工市場約有72%的市占。同時，該公司估計其在涵蓋晶片封裝、測試及其他垂直領域的Foundry 2.0市場中佔據略超過三分之一的占額，該領域除純晶圓代工業務模式外，還包括其他垂直業務。到2025年第三季度，台積電在晶圓代工2.0市場的份額將達到39%，比上年同期增長6個百分點。

台積電預計今年營收將成長30%，並指出其人工智慧加速器業務的營收預計在2029年前實現50%至50%的增幅。這些因素最終可能使台積電輕鬆突破500美元的股價。

假設台積電2028年的每股盈餘達到20美元，屆時本益比為25倍（與標普500指數的平均本益比一致），那麼其股價將達到500美元。這意味著股價可能較目前水準上漲35%。

然而，台積電這支人工智慧股票無需再經歷兩到三年才能達到500美元大關，因為其成長速度可能超出預期，因此有望獲得市場溢價。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法