最可靠4款轎車可開到退休！前十年保養成本讓你不心痛 豐田這款最超值

對於正在尋找一款維護成本和費用低廉的緊湊型汽車的人士來說，專家推薦四款值得考慮的選擇。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕規劃退休生活不僅取決於你存了多少錢。還有其他因素需要考慮，例如擁有一輛可靠的汽車，能夠陪伴你度過晚年。

隨著生活成本持續飆升，根據凱利藍皮書（KBB）顯示，新車價格徘徊在5萬美元（台幣150萬元）左右，因此購買合適的汽車是一項明智的投資。對於正在尋找一款維護成本和費用低廉的緊湊型汽車的退休人士來說，以下是專家推薦的四款值得考慮的選擇。

1. 本田Civic

本田Civic以其低廉的價格和較低的維護成本而聞名，根據CarEdge 數據顯示，前10年的平均維護成本為5634美元（約台幣18萬元）。

「Civic憑藉其燃油效率、安全性和高品質的製造工藝，一直位列頂級緊湊型轎車之列」，汽車專家、EVhype創始人羅伯·迪倫表示，Civic引擎的使用壽命可達20萬英里，這使得Civic在未來幾十年內都是一項極佳的投資。

其他汽車專家也認為，2026年Civic憑藉其科技友善功能和耐用性，是退休人士的理想選擇。

德國汽車倉庫的老闆艾倫·蓋爾芬德表示，「Civic車型採用基礎系統運行，車主可以維持較低的長期使用成本，因為這項技術不需要高級功能」、「即使隨著車齡增長，這些車輛仍然可以作為車主可靠的日常交通工具。」

2. 豐田Corolla

2026年豐田Corolla是另一款因其可靠性、高性價比和良好口碑而備受讚譽的緊湊型轎車。根據CarEdge估計，該車前10年的保養費用約為4434美元（約台幣14萬元），比業界標準低1312美元（約台幣4萬元）。

迪倫指出，「Corolla的維護成本低廉，而且性能高效，其結構設計使其可以長時間行駛而無需太多維修」。

Corolla非常適合退休人士，因為它操作簡便、可靠性高，通常行駛25萬至30萬英里後才需要進行重大維修。該車輛採用成熟的動力系統部件，無需複雜的系統即可應對典型的駕駛條件。

3. 馬自達 3

2026年馬自達3轎車有時會被忽略，但它仍然是一款價格實惠且值得信賴的小型轎車。根據CarEdge的數據顯示，該車前十年的保養成本約為5928美元（約台幣19萬元），Gelfand表示，它是「當今道路上最可靠的汽車之一」。

馬自達專注於打造基礎性強、設計精良的動力總成系統，而不是複雜精密的系統，這種投入會帶來隨著時間的推移而不斷積累的收益。

馬自達3以合理的價格，融合強大的科技配置、安全性能和舒適性。許多安全系統均為標配，而高配車型則配備了提升日常使用體驗的許多高級功能。「馬自達3擁有出色的製造品質，但價格卻沒有豪華車那麼高」，迪倫補充道。

4. 現代Elantra

根據CarEdge的數據，2026年現代Elantra價格親民，前10年的維護費用約為6339美元（約台幣20萬元）。

「現代汽車為退休人士提供Elantra車型，並提供安心的保固服務，同時車輛性能可靠」，迪倫說：「Elantra擁有出色的燃油經濟性和豐富的科技配置，車主無需擔心長途駕駛或日常出行中的保養問題。」

專家最後表示，選擇合適的小型車可以對退休生活產生重大影響，既能幫助減少不必要的開支，又能在未來幾年提供可靠的交通工具。

