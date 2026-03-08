中東戰火升級！阿聯不忍了 傳出手報復攻擊伊朗

阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德，罕見地將伊朗稱呼為「敵人」。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕以媒披露，阿拉伯聯合大公國（簡稱阿聯）週日（8日）對伊朗發動了首次報復性攻擊，目標是一處海水淡化廠。以媒直指，阿聯對伊朗的攻擊將使中東衝突顯著升級，這將使另一個海灣國家直接捲入針對伊朗的軍事行動。

一位熟悉此事的消息人士告訴以媒《耶路撒冷郵報》，阿聯對伊朗的首次報復性打擊目標是一座海水淡化廠。

請繼續往下閱讀...

以色列媒體《Ynet》也報導稱，阿聯的攻擊將使正在進行的衝突顯著升級，因為這將使另一個海灣國家直接捲入針對伊朗的軍事行動。外媒《News18》直指，阿聯襲擊伊朗海水淡化廠，成為第一個加入美以軍事行動的海灣國家。

報導說，自2月28日以色列和美國對伊朗發動軍事行動以來，阿布達比以及眾多海灣國家遭到伊朗的攻擊，阿聯一直在考慮應該如何應對。上週，阿聯防空系統成功攔截一架無人機後，墜落的殘骸引發富查伊拉石油工業區火災。

阿聯總統穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al Nahyan），7日也前往醫院探視在伊朗襲擊中受傷的平民，並罕見將伊朗稱呼為「敵人」。這是穆罕默德自本次中東戰火以來首次發表聲明，和阿拉伯聯合大公國平常對待波斯灣國家的態度不同。

