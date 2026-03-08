中東戰火狂燒黃金竟失寵！多頭凶多吉少？外媒一次說清楚

中東局勢持續緊繃，投資人關注金價變化。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕由於荷姆茲海峽跡近癱瘓，油價暴衝，市場憂心通膨升溫恐使美國降息機率降低，投資人現金為王，先前漲幅較高的黃金白銀成變現首選，造成金價走弱。上週黃金現貨跌掉107美元，跌幅2.04%，6日收在每盎司5171美元。展望後市，短線來看，投資人將聚焦美國通膨數據及中東情勢。

《Investing》報導，隨着中東局勢動盪，市場風險厭惡情緒維持高檔，油價飆升又重新點燃市場對美國通膨升溫的擔憂。由於荷姆茲海峽幾近停滯，美國WTI原油上週漲幅超過35%，與此同時，美國公佈的宏觀經濟數據也普遍優於預期。

因此，市場重新評估Fed政策路徑，並開始考量貨幣寬鬆進一步推遲的可能性。美元因而走強，拖累黃金走勢。3月6日，現貨黃金收每盎司5171.54美元，漲90.46美元或1.78%，週跌107.69美元或2.04%。

目前黃金交易員將繼續聚焦中東局勢，並關注美國未來一週公布的2項通膨數據，包括2月消費者物價指數（CPI）及1月個人消費支出（PCE）物價指數。若核心CPI和核心PCE月率漲幅強於預期，可能提振美元；若數據偏弱，則可能打壓美元，有利金價反彈。

與此同時，投資者也將密切關注中東局勢變化及油價走勢。倘若油價出現明顯回調，通膨衝擊可能有限，投資人將重新評估美國6月降息機率，從而引發美元的被拋售，推動黃金回升。若中東局勢進一步惡化、油價續揚，可能有利美元，令黃金承壓。

報導提醒，鑒於黃金具避險性質，押注其大幅下跌仍有風險，現階段市場較關注能源價格和Fed政策變化，不過，一旦市場開始擔心衝突長期化，引發美國滯脹風險，黃金有機會重新從美元手中奪回首選避險資產的地位。

