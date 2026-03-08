2025全球狂賣逾54萬輛！台灣最威機車品牌曝光了

言調機構統計顯示，三陽機車2025 年全球銷量超過 54萬輛，其中，拉丁美洲增6成。（三陽提供）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣被譽為「機車王國」，機車品牌也在世界嶄露頭角。摩托車產業市場情報公司「MotorcyclesData」發布最新統計，台灣三陽機車2025 年全球銷量達 54萬4790 輛，年增1.4%，拉丁美洲更激增60.8%。MotorcyclesData強調，三陽除了鞏固在台灣的龍頭地位，也持續推進長期擴張戰略。

「MotorcyclesData」指出，自2020年全球銷量超越其長期競爭對手光陽（KYMCO）以來，三陽（SYM）一直是台灣最大的機車製造商。自2022年起，三陽機車也首次在台灣本土市場佔據領先地位。

過去10年間，這家台灣製造商在鞏固國內市場地位的同時，也大幅擴大了其全球業務。與10年前約25萬輛的銷售量相比，其全球銷售量已成長超過1倍。

報導說，三陽史上最好的一年是2020年，當時台灣是少數受新冠疫情影響較小的地區之一。在此期間，由於全球邊境關閉，台灣本土機車製造商紛紛推出折扣促銷活動，出售無法出口的產品。

除那次異常高峰外，三陽的銷量一直保持穩定上升的趨勢，到 2025 年全球銷量達到 54萬4790 輛，比前一年成長 1.4%。

報導還說，儘管 2025 年歐洲機車市場的整體疲軟，三陽的表現被認為是具有韌性，三陽在歐洲的銷量僅下滑 1.3%，拉丁美洲（+60.8%）、非洲（+27.5%）等其他地區實現了強勁增長，尤其是在馬格里布地區（Maghreb area，非洲西北部），該公司擁有非常強大的市占。

