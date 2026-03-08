年薪198萬被降職！55歲昔日高管戒不掉「1習慣」遭解僱最終慘破產

日媒以真實案例揭示，即使身居高位也不應自滿，才能在職涯後期避免因制度變動而陷入困境。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕曾被同事尊敬的企業主管，即使身居高位也不應自滿，才能在職涯後期避免因制度變動而陷入困境。日本一名前部門主管，曾被同事封為「部長之王」，風光一時的職場菁英，卻在55歲那年被制度無情推下高位。他從主管降為基層、年薪驟減，昔日部下反成指揮他的人，他卻「無法擺脫過去高管姿態」，最終竟讓人生從巔峰直墜破產深淵。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，一名男子原本在不動產公司擔任部門主管，工作表現優異，曾獲得「顧客滿意度獎」與「改善提案獎」，甚至被同事稱為「部長之王」。然而在55歲時，他依照公司制度被迫卸下管理職，從主管降為一般員工，原本年薪1000萬日圓（約新台幣198萬元），年收入也因此大幅縮水約4成，只剩400多萬日圓（約新台幣79萬元）。

突如其來的身分落差讓他難以適應。過去同事都稱呼他「部長」，職位退休後卻只被叫「某某先生」。曾經的部下也逐漸習慣這種轉變，甚至開始對他下達工作指示。而他對自己的管理經驗引以為傲，無法忍受這種狀況。某一次，他糾正下屬工作方式，公司最終以「職場霸凌」為由對他提出警告，讓他自尊心嚴重受挫。

由於無法接受地位與收入的雙重下降，他開始透過人脈尋找新工作，自信認為憑過去的成績很快能找到更好的職位。但現實卻十分殘酷，沒有公司願意聘用他。

求職受挫後，他在公司逐漸失去動力，上班時間多半發呆度日，工作也越來越少，最終淪為所謂的「窗邊族」。在家庭仍有房貸與子女教育支出的情況下，每月財務赤字超過10萬日圓（約新台幣2萬元），只能靠存款維持生活。

面對工作與經濟壓力，他開始頻繁請假，甚至出現無故缺勤。三週後，公司以紀律問題將他懲戒解雇，不僅失去工作，連退休金也無法領取。打擊接踵而來，他一度長期臥床，數年後最終宣告破產。

專家指出，隨著高齡化與職場環境變化，企業與員工都必須重新思考職涯規劃。對個人而言，即使身居高位也不應自滿，持續累積實力與建立良好人際關係，才能在職涯後期避免因制度變動而陷入困境。

