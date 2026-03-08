打伊朗很花錢 CNN驚爆美國一天燒掉282億

美軍與以色列聯手攻打伊朗，軍事開銷龐大。圖為德黑蘭被攻擊後，現場濃煙滾滾。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美軍與以色列針對伊朗發動「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury），交出極為震撼的戰果，開銷也相當龐大。《CNN》披露，根據美國智庫估計，這場戰爭每天約燒掉8.914 億美元（約台幣282億）美國納稅人的錢，開戰 100 小時花費約 37 億美元（約台幣1169億）。

《CNN》報導，美國與伊朗的戰爭已經持續數日，而且看不到結束的跡象，外界開始對「史詩狂怒行動」究竟會花掉美國納稅人多少錢產生疑慮。目前五角大廈尚未公佈預算數據，也尚未向國會申請該行動的補充支出法案。

美國政策研究所國家優先事項項目主任科什加里安（Lindsay Koshgarian）認為，這是一場「非必要」的衝突，而且會排擠原本可用於讓美國民眾生活更加寬裕的資源。他指出，伊拉克戰爭最終耗資近3兆美元（約台幣94.8兆），所以，這次的花費很容易達到天文數字。

報導說，根據華盛頓特區一家智庫分析五角大廈的資訊後得出結論，伊朗戰爭每天的花費約為 8.914 億美元。戰略與國際研究中心（CSIS）估計，這場戰爭最初100小時的耗資已達37億美元。

目前尚不清楚這項行動將持續多久，川普政府給出的時間表也一直在變化。賓州大學華頓商學院預算模型計畫主任斯梅特斯（Kent Smetters）告訴CNN，一場為期兩個月的戰爭可能耗資400億至950億美元（約台幣1.26兆至3兆），具體取決於美國是否派遣地面部隊以及彈藥補充速度。

