台美對等關稅議題 賴總統：持續協助中小企業提升競爭力

對於台美對等關稅議題，總統賴清德表示，政府會持續協助中小企業提升競爭力、拓展市場並提供穩定資金。

〔記者黃政嘉／新北報導〕總統賴清德今與同黨籍新北市長參選人蘇巧慧到板橋接雲寺參香祈福，賴清德表示，台灣近年經濟表現亮眼，經濟好、稅收增加，將用來加強發展經濟、照顧人民與弱勢、強化國防；對於台美對等關稅議題，賴清德表示，政府會持續協助中小企業提升競爭力、拓展市場並提供穩定的資金，只要中小企業穩定發展，台灣整體經濟就能穩健前行。

賴清德說，今天參拜祈求神明保佑台灣國泰民安、風調雨順，特別去年受到丹娜絲颱風及樺加沙颱風侵襲，對南部、東部造成重大災情，期盼今年都能平安順利。

賴清德也感謝全國人民的努力，去年各行各業都交出亮眼的成績單，台灣的經濟成長率及股市表現都相當出色。他說，將持續推動各項經濟建設，特別是台灣有將近170萬間中小企業，提供了超過9百萬個工作機會，現在是人工智慧時代，政府更要和中小企業站在一起，協助導入科技，提升營運效率、強化競爭力並拓展市場通路。

賴清德在台美關稅議題方面指出，雖然美國對等關稅因美國最高法院判決而出現變化，「沒關係，我們繼續談，原來談妥好的基礎是提供我們中小企業以後商品銷往美國很好的機會」，政府會持續協助中小企業提升競爭力、拓展市場並提供穩定的資金；只要中小企業穩定發展，台灣整體經濟就能穩健前行。未來台灣的經濟有兩個引擎，大間高科技公司繼續拚，170萬中小企業繼續讓它有競爭力，確保台灣經濟可以繼續發展下去。

賴清德另表示，政府也推動加薪、減稅。目前全國約有40%至50%的民眾無須繳納綜合所得稅；整體稅收主要由收入前1%的高所得者負擔，約貢獻4至5成稅額。賴清德說，自蔡前總統開始至今10年來，每年都調高勞工基本工資，現在已達2萬9500元，今年若再調升，就會超過3萬元；10年來已為軍公教加薪4次，累計加薪幅度14%。政府也提高軍人、警察的特殊加給，目的是讓軍人放心在第一線守護國家社會的安全，行政院也針對警察人員調高勤務繁重加成及刑事加給。

賴清德也說到，政府也推動高中職免學費、私立大學學雜費補助等政策，每年補助私立大專校院學生3.5萬元，並另外提供經濟弱勢學生每年1.5萬到2萬元的補助。希望在經濟進步的情況下，政府能提供完善的教育資源，讓任何想讀書的孩子都有書可讀。

