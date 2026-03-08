油桶在中東堆積如山「無處可去」 科威特、伊拉克削減石油產量

科威特表示，由於伊朗的威脅，油輪無法通過波斯灣荷姆茲海峽，因此已削減石油產量和煉油產量。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕科威特週六（6日）表示，由於伊朗的威脅，油輪無法通過波斯灣荷姆茲海峽，因此該國已削減石油產量和煉油產量。

由於油輪停運，大量油桶在中東堆積如山，無處可去。海灣阿拉伯國家在儲存空間不足的情況下被迫減產。伊拉克官員告訴路透，由於儲存空間告急，伊拉克已將日產量削減了150萬桶。

科威特沒有透露每天減產多少桶，但稱減產是一項預防措施，並將「根據情況發展進行審查」。科威特是OPEC第五大石油生產國。 1月份，科威特的石油日產量約260萬桶。

科威特國有石油公司表示，一旦條件允許，公司已做好充分準備恢復生產水平。

本週，由於伊朗戰爭引發全球能源供應嚴重中斷，油價飆漲約35%。由於船東擔心船隻遭到伊朗襲擊，油輪已停止通過至關重要的荷姆茲海峽。

科威特等海灣阿拉伯石油生產國透過荷姆茲海峽出口石油。這條狹窄的水道是進出波斯灣的唯一通道。全球約20%的石油消費量經由荷姆茲海峽出口。

摩根大通全球大宗商品研究主管娜塔莎·卡內娃（Natasha Kaneva）在周五的一份報告中告訴客戶：市場正在從單純的地緣政治風險定價轉向應對切實存在的運營中斷。

摩根大通估計，如果荷姆茲海峽繼續關閉，到下週末，石油減產可能超過每天400萬桶。

上週五（6日），原油期貨價格創下有史以來最大的單週漲幅。布蘭特原油期貨價格飆漲8.52%，或7.28美元，收在每桶92.69美元。西德州中質原油 期貨價格上漲12.21%，或9.89美元，收在每桶90.90美元。

美國原油價格飆升35.63%，創下自1983年期貨合約有史以來的最大單週漲幅。布蘭特原油價格飆升28%，創下自2020年4月以來的最大單週漲幅。

伊朗戰爭也擾亂全球天然氣供應。由於伊朗的襲擊，卡達週一關閉了液化天然氣生產。全球約20%的液化天然氣出口來自卡達。

