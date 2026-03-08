台積電在內！外媒喊「2檔頂尖股票」現在值得加倍買進

外媒點名現在值得加倍買進的兩檔頂尖股票。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕2026年股市波動劇烈，地緣政治緊張局勢升高，以及AI的快速應用，正在重塑各行各業和商業模式。投資媒體《The Motley Fool》報導，在這種環境下，加碼投資具有韌性的行業領導者可能是明智之舉，報導點名現在必須加碼的2大頂級股票。

1.輝達（NVIDIA）

輝達在2025會計年度第四季營收為681億美元，年增73%。數據中心營收達623億美元，年增75%，比上季增長22%。管理層指引2027會計年度第一季營收目標為780億美元，不含中國市場。

這一強勁增長勢頭預計將在未來數年持續。管理層指出，AI晶片需求不僅來自AI訓練工作負載，也來自雲端供應商、企業以及運行AI模型的政府機構。AI系統，尤其是自主型AI應用，正在為客戶創造收入。客戶正持續增加計算能力投入，因為這直接轉化為收入。這一動態支撐了輝達最新Blackwell平台的持續採用。

輝達還致力於擴展網路業務，並提供機架級AI系統。第四季網路收入達到110億美元，2026會計年度總收入超過310億美元，顯示其NVLink、InfiniBand和Spectrum-X等網路互聯技術的強勁採用。此外，通過提供整套機架解決方案而非單一晶片，輝達加深了客戶對其技術的依賴，建立了黏性極高的客戶群。

最後，輝達在2026會計年度創造了970億美元的自由現金流，賦予公司在下一代系統上積極投資的靈活性。綜合這些利好因素，輝達的股票目前被認為是一個明智的選擇。

2.台積電（TSMC）

作為全球晶圓代工龍頭，市占率超過70%，台積電正大幅受益於AI與高性能運算（HPC）驅動的尖端邏輯與記憶體晶片需求。去年第四季，台積電營收達331億美元，年增長25.6%，營業利潤率達54%。HPC業務占2025年總營收的58%。先進製程技術占2025年晶圓收入的74%，其中僅3奈米製程就貢獻了24%。

這一營收結構轉向高利潤、與AI及HPC長週期產品相關的業務，可能帶來收益質量提升及多年增長可見性。

管理層指引第一季營收目標為346億至358億美元。考慮到公司2奈米製程已在2025年第四季進入量產，這一目標看似可達。公司計畫2026年迅速擴產2奈米晶片，預期起步增幅將超過3奈米晶片。

AI市場的可見性也在擴大。台積電預計AI加速器收入在2024至2029年間將以年均中高50%增長，總營收也預計在同一時期內以年均25%增長。憑藉技術領導地位和卓越的長期收入可見性，台積電目前被認為是具吸引力的投資標的。

