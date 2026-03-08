74歲阿北一生苦存1580萬卻崩潰 淚嘆過去「1錯誤決定」超後悔

日媒以真實案例揭示，過度儲蓄及節儉雖能提供經濟安全，也可能讓高齡者錯失享受美好人生。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕替退休累積資產是為了在老後提供支持，然而，許多人因為對未來的焦慮而過度儲蓄，結果錯失了享受生活的重要時光。日本一名74歲老翁擁有8000萬日圓（約新台幣1587萬元）資產，卻因「過度節儉」錯過人生享樂。妻子過世、中風後，他不得不入住養老院，在銀行櫃檯前淚崩。他後悔嘆，一生辛苦工作，存下的錢竟只是換取照顧，崩潰痛哭，過度儲蓄不花費是他一生中最大的錯誤。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，74歲的加藤誠一（化名）住在東京一棟屋齡40年公寓，過著極其簡樸的生活，很難想像他竟然擁有價值8000萬日圓（約新台幣1587萬元）的資產。

加藤一生勤奮，出生於貧困農家，中學畢業即工作，白手起家經營小型零件加工公司。多年來，他堅持節省，即便泡沫經濟年代周遭人揮霍，他仍不敢花費一晚溫泉旅館的費用，加藤回憶道「我總擔心明天一切都會消失，即便存款增加，心中的恐懼從未消退。」

5年前，妻子因病過世；去年，他中風留下後遺症，無法自理生活。孤身一人之下，他不得不選擇入住養老院。當他在銀行櫃檯填寫匯款單，右手顫抖地寫下「2000萬日圓（約新台幣397萬元）」時，情緒瞬間崩潰，他深深地陷在櫃檯前的椅子裡，目光呆滯地望著天花板。加藤哽咽說「我為了這個，一生辛苦工作，存下錢只是為了交給別人照顧我嗎？」

雖然資產高達8000萬日圓，但加藤坦言自己錯過了真正享受人生的機會。「如果當年帶妻子旅行、吃好東西，我們可以享受無數次。但現在，我花錢的唯一目的，是換取照顧與維持生活。」他說「到頭來，不是我有錢，而是被錢束縛住了，我感覺自己工作只是為了有人照顧我。」

專家指出，長期儲蓄與過度儲蓄雖能提供經濟安全，也可能讓高齡者錯過人生享受。「許多高齡者，表面富裕，實則被錢束縛，錯過使用資產的最佳時機。」加藤的故事，也反映出一個現實，對許多高齡者而言，金錢雖能保障生活，但如果錯過花錢時機，財富帶來的只是孤單與悔恨。

