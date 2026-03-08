流動性風險再現、黃金慘遭變現，法人看有望快速反彈。（擷取自黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國與以色列於2月28日對伊朗發動協同軍事打擊，市場憂心戰事可能演變為長期區域戰爭，加上伊朗封鎖荷姆茲海峽，進一步造成油價飆漲，市場認為此舉恐使得美國降息機率降低，帶動美債殖利率走升，投資人現金為王，先前漲幅較高的黃金白銀成為變現首選，造成金價走弱。

期元大S&P黃金（00635U）研究團隊表示，黃金向為避險資產首選，不過根據過去經驗，黃金唯一避不了的風險就是「流動性風險」，也就是說，當投資人迫切需要抱持較多現金部位時，黃金往往成為變現的最佳標的，這種情況在2008年金融海嘯和2020年COVID-19爆發初期均曾出現，不過，在短暫的流動性恐慌結束後，黃金都迅速地恢復漲勢。

根據世界黃金協會的統計，2025年全球黃金總需求逾5000噸，創下統計以來最高紀錄，顯示金價大漲的背後存在實體需求，期元大S&P黃金（00635U）研究團隊認為，以現況來看，中東區域戰事可能不會很快結束、油價飆升帶來抗通膨需求以及川普可能端出更多樣的關稅政策等，可望支撐金價再度走高；不過，也提醒投資人，近期貴金屬市場波動大增，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

