荷姆茲海峽封鎖、杜拜原油飆破100美元，法人看短線油價漲幅受抑。（擷取自能源署）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到荷姆茲海峽遭伊朗封鎖、杜拜原油最新報價飆破每桶100美元，期元大S&P石油（00642U）近日爆量狂飆，3月4日溢價幅度超過一成，股價來到22.63元，元大投信甚至在官網示警，所幸，投機心態降溫，上週五期元大S&P石油上漲0.59元、以21元作收，反而呈現折價1.36%。

法人認為，在荷姆茲海峽衝突升級的背景下，全球能源市場面臨嚴峻挑戰，由於該海峽承載全球約五分之一的石油與天然氣運輸，伊朗報復性攻擊已使航運幾近停滯，間接使伊拉克等產油國被迫減產，摩根大通更警告若封鎖持續三至四週，布蘭特油價恐突破每桶100美元，並表示這些發展可能重演1970年代能源危機，推升通膨並衝擊脆弱的世界經濟。

然而，法人也說，OPEC+已同意自4月開始增產，另外美國承諾提供護航與政治風險保險，IEA也準備動用逾10億桶緊急儲備，加上全球原本供給過剩的格局，短期內油價漲幅或受抑制，整體而言，荷姆茲海峽的封鎖若持續，油價仍有上行風險，但國際協調與供給過剩可能限制漲勢，使市場在恐慌與緩衝間拉鋸。

