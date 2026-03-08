別再浪費錢了！ 7個「看似無害習慣」正在悄悄燒掉你的財富

美媒指出，7個日常習慣，每年悄悄讓你損失不少錢。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕你可能每個月都在不知不覺中浪費錢，別再讓你的錢悄悄消失了。美國財經新聞網站，你可能覺得自己的財務狀況不錯，因為你避免衝動購買名牌包包或高價電子產品。然而，財富很少一次性蒸發，而是透過一連串微小、幾乎察覺不到的「漏洞」慢慢流失。報導點名7個日常習慣，每年悄悄讓你損失不少錢。

1.支付閒置的訂閱服務：你可能輕易註冊了免費試用或冷門的串流服務，卻完全忘了取消。這些「僵屍費用」雖不明顯，但足以影響你的長期理財目標。數位雜費已成為現代預算的重要消耗項。無論是幾個月沒用的健身應用程式，還是你不再閱讀的付費新聞網站，這些定期扣款就像慢慢滴水的水龍頭。審視你的帳戶，只保留經常使用的訂閱，可以立即提升你的財務自由度。

2.為方便而犧牲零售價格：便利商店或加油站的零食雖然省時，但你支付的價格比實際價值高出不少。瓶裝水在加油站的價格往往比超市批量購買高很多。加油時順手買些零食和飲料，很容易額外花掉更多錢。提前在超市採購這些生活必需品，就能避開便利店溢價。

3.忽視「耗能小偷」：家中許多電子產品即便關機仍持續耗電，這種現象被稱為「待機耗電」。它可能佔據你每月電費的驚人比例。電視是最大的元凶之一。使用智慧插座或簡單地拔掉不常用的電子設備，可以阻止這種無聲的金錢流失。

4.頻繁使用外送平台：外送平台讓你輕鬆將餐點送到家，但隱藏成本驚人。運費、服務費與抬高的菜單價格，常常讓你支付的金額遠超標價。

5.小額消費陷阱：我們常對大額支出小心翼翼，但對10美元（約新台幣316元）以下的小東西卻放鬆警惕。每天的高價咖啡或販賣機零食，看似無關緊要，但累積起來每月花費可觀。在家自製咖啡或自備零食，是簡單又有效的省錢方法。

6.忽略小額高利債務：很多人對大額貸款很謹慎，但對零售信用卡的小額餘額卻不以為意。這些信用卡利率通常很高，即便是小額欠款也會產生可觀年利息。對每一筆債務都保持同等重視很重要。拖延還款不僅花錢，也影響整體理財進度。建議先清償利率最高的債務，加速財務成長。

7.跳過網購等待期：一鍵購物設計就是讓你在沒有時間思考下花錢。衝動購買雖被視為小毛病，但一年累積，可能讓你在不必要的商品上花掉數百美元。建立24小時等待期，對非必要商品購買做冷靜期，多數情況下隔天衝動就消失了，讓理智掌控消費，幫你每年省下可觀金額。

