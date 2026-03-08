美股、富台指雙跌 元大投顧董座胡睿涵：別人恐懼、你要貪婪

美股、富台指雙跌!元大投顧董座胡睿涵提醒別人恐懼、你要貪婪。（擷取自臉書）

〔記者張慧雯／台北報導〕美股四大指數收黑、台積電ADR暴跌逾4%，新加坡富台指大跌逾3%，台指期夜盤也狂跌千點、跌幅達3%，壞消息接連紛沓，不少投資人剉著等，對台股周一開盤大嘆「不妙」；元大投顧董事長胡睿涵則重申「漲時重勢、跌時重質」，「別人恐懼、你要貪婪」兩大核心操作重點。

胡睿涵分析，只要美伊戰爭一天不停，美股、台股修正壓力就仍在，雖然是2月底開戰，但這一波美股輪跌卻是從1月底、2月初就開始，此修正順序第一棒是「那指」（二月初首破半年線、科技軟體股拖累），第二棒則是「道瓊」（甫跌破半年線）相較之下「費半」最抗跌（甫跌破季線）。

她也說，台股上週五下跌73點、收在3萬3599點，且盤後成交值6526億元，寫下近兩個月低，台股周五呈現「月線有守」的姿態，而目前月均線3萬3250點、季均線3萬0680點、半年均線2萬8697點，受費半大跌3.93%、台積電ADR重挫4.23%等影響，投資人應注意台股下方層層均線關卡是否開始測試。

面對台股接下來恐面臨劇烈震盪，胡睿涵直指「漲時重勢、跌時重質」，在股市修正壓力仍大的時候，投資人該思考「質優股要殺低？還是逢低撿便宜？」畢竟海水退潮時才知道誰在裸泳，此刻正是檢視虛漲股（股價大漲、業績卻跟不上）的關鍵時刻，近期許多投資人逢低搶進市值型ETF長線投資，不管是定期定額、甚至定期不定額，這樣操作是傻？還是真正聰明者？她重申，別忘了股神巴菲特的贏家哲學「別人恐懼、你要貪婪」。

